El edificio actual será demolido y el nuevo espacio dispondrá de seis salas, que permite cumplir con todas las necesidades y a su vez, abrir más salas hacia la orientación norte del lugar.

El Poder Ejecutivo autorizó por decreto del gobernador Sergio Ziliotto, el llamado a licitación para la obra de «Sustitución del JIN 27 de la Escuela 57» de General Pico. Cuenta con un presupuesto oficial de $ 254.570.398,81 (a valores de noviembre 2022) y un plazo de trabajos de 365 días.

El acto público licitatorio se realizará en la sede de la Dirección General de Planeamiento, en Santa Rosa el 29 de junio del año en curso.

La obra surgió a partir de las necesidades de ampliar la oferta y servicios educativos. En cuanto a la situación urbana, el lote donde se emplaza el edificio pertenece a la Escuela 57, ubicado entre calles 12, 7, 14 y 9. El nuevo edificio alcanzará la cantidad de seis salas con sus respectivos núcleos sanitarios, cocina, área de gobierno con sanitarios y salón de usos múltiples acorde a la matrícula proyectada.

Actualmente el jardín posee un salón de usos múltiples, con núcleo sanitario para ambos sexos, cocina y sanitarios, y dos salas de 5 años, desdoblados en dos turnos, por lo que se utilizan espacios cedidos por la Escuela 64 para cubrir las necesidades de las salas de 4 años.

A partir del relevamiento del edificio del jardín, se detectaron condiciones que no son las óptimas para cubrir las necesidades planteadas, como por ejemplo la distribución general de los espacios, las dimensiones tanto del salón de usos múltiples como del área de gobierno y cocina no cubren la superficie necesaria para la matrícula de alumnos que se proyecta. Hay un déficit importante de espacios de guardado sobre todo en lo que respecta al salón de usos múltiples, como así también, se observaron sanitarios que no cumplen con las condiciones de accesibilidad. También existen filtraciones diversas, revoques y cielorrasos en mal estado y elementos que no son propicios para el lugar por su función.

Por ello se consideró necesaria la demolición del edificio existente para dar lugar a un nuevo proyecto funcional. El planteo para el nuevo jardín, es implantar el prototipo de seis salas que permite cumplir con todas las necesidades y a su vez, abrir salas hacia la orientación norte.

El bloque conformado por el salón de usos múltiples y el área de gobierno se plantean hacia el sur y el ingreso principal sobre calle 12. Lo edilicio se propone resolver con construcción tradicional, realizando la estructura con columnas de hormigón y cabriadas metálicas para la cubierta de chapa. Por otro lado, se proyectan envolventes de mampostería con terminación de revoque estucado. La superficie cubierta a demoler es de 308,14 metros cuadrados, mientras que la superficie cubierta a construir consta de 805,20 metros cuadrados, la semicubierta a construir es de143,66 metros cuadrados, lo cual suma un total de 877,03 metros cuadrados. Fuente El Diario