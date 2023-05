“La Fiscalía de Estado está trabajando (en una presentación), con fundamentación y coherencia y con una gran fortaleza jurídica a partir de nuestro derecho constitucional de ser integrantes de una cuenca”, dijo. “Vamos a actuar en todos los estamentos para defender los derechos de La Pampa, donde sea y ante quien sea. En eso no vamos a retroceder”, expresó.

El nuevo capítulo del conflicto interprovincial se desató hace unos días, luego de la firma de un acuerdo entre el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador mendocino Rodolfo Suárez para que el proyecto de El Baqueano se incluya en el programa nacional que garantiza el precio de compra de energía durante 15 años. Así, Mendoza podría usar ese convenio para buscar financiamiento para hacer la represa.

El Baqueano se pretende construir sobre el río Diamante, que integra la cuenca del Río Desagüadero-Salado-Chadilevú-Curacó.

Ziliotto, en una nota enviada a Massa, sostuvo que el acuerdo entre Nación y Mendoza habilita obras sobre una cuenca hídrica sin tener en cuenta a las demás provincias que la integran, por lo que es contraria a la Constitución Nacional, a las leyes ambientales de la Nación y a los acuerdos internacionales, de los que el país es parte.

El mandatario dijo este sábado que si hubiera eficiencia en riego alcanzaría el agua para todas las provincias de la cuenca del Desaguadero. “Se debe exigir eficiencia en el riego a Mendoza. No puede ser que, con el gran déficit de agua, se siga dilapidando ese recurso. Mendoza tiene una eficiencia del 40 por ciento, con lo que quiere decir que, de cada 10 litros, se tiran 6. Solo con eficiencia en Mendoza, La Pampa podría recibir los 3,2 m2/s (del Atuel que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación), prescindiendo de toda obra”, expresó. “Hay que exigir la eficiencia del riego como nosotros la practicamos en Casa de Piedra. En Casa de Piedra solo se riega por goteo. No dilapidamos el recurso y no reclamamos por reclamar”, expresó.