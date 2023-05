El gobernador Rodolfo Suárez anunció este sábado en General Alvear que presentará ante el Coirco un nuevo proyecto para levantar la obra Portezuelo del Viento, pero con la inclusión del trasvase del río Grande al Atuel. Obra que ha sido pedida de forma recurrente por la Cámara de Comercio de la comuna sureña.

El mandatario mendocino realizó este anuncio en la previa del tradicional almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería, en la que compartió una reunión con el titular de la Cámara, Jorge Noguerol. Fue un evento que contó con la participación de la mayoría de los precandidatos a la gobernación de Mendoza.

«Venimos a escuchar los reclamos, críticas y lo que hay que hacer para mejorar», mencionó el Gobernador en su discurso ante unos 1.500 alvearenses presente -la mayoría productores-, y quien se mostró algo conmovido por participar de la Fiesta «por última vez en el cargo de mandatario».

La construcción de la represa de Portezuelo del Viento está frenada. La Pampa pidió una revisión del estudio de impacto ambiental y con el apoyo de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, logró que el presidente Alberto Fernández laude su favor.

INSISTIR CON EL TRASVASE Y PORTEZUELO

El Gobernador, como hizo en la Legislatura en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de mayo, decidió realizar un repaso importante sobre obras y proyectos realizados tanto en General Alvear como también en términos de Ganadería y sur provincial, pero resaltó de sus declaraciones la decisión de volver a insistir ante el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) un proyecto más chico de Portezuelo del Viento (que consiste en volver al original, que es más barato) pero con la particularidad de sumarle el trasvase del río Grande al Atuel; proyecto que en algún momento fue impulsado por Mendoza pero que ya ha sido años atrás vetado por el propio Coirco a pedido de La Pampa.

«Sufrimos un cachetazo con Portezuelo del Viento. Un laudo presidencial que dice que tenemos que hacer nuevos estudios, cuando ya hicimos 3?, recordó ofuscado el Gobernador. No obstante, acte seguido planteó: «Pero no hay mal que por bien no venga, porque estamos estudiando retomar otro tipo de Portezuelo, pero lo plantearemos con el Trasvase incluido, que es necesario porque sin agua no hay crecimiento», aseveró Suárez.

Suárez añadió que realizarán «de nuevo los estudios de impacto ambiental, pero lo veo con dificultades en el Coirco. Basta el voto de uno solo para que se diga que no. Además, queremos que lo costee el organismo, o la Nación. Nosotros ya hicimos 3. Esperamos igual un cambio de gobierno nacional», marcó.

Además, advirtió: «El Coirco es un acuerdo, es un tratado y esos acuerdos siguen. Igualmente estamos evaluando salirnos del Coirco?.

Sin embargo, mientras tanto lanzó que no bajarán los brazos en la pelea dentro del Coirco. «Este tema tenemos que tratarlo en el Coirco y tenemos que estar todos juntos para hacer el Trasvase, Portezuelo y El Baqueano», lanzó el mandatario.

La decisión de hablar también de la presa en San Rafael, que ha tenido avances y que se llevará adelante con fondos que estaban reservados para Portezuelo del Viento (los famosos U$S 1.023 millones), fue también por el embate que lleva La Pampa ante la Nación. De hecho, el gobernador Sergio Ziliotto rechazó la obra y pidió la suspensión del ingreso de la obra en el programa nacional de obras hidroeléctricas.

El acuerdo de El Baqueano fue firmado la semana pasada entre la Secretaría de Energía nacional y la provincia de Mendoza, por el cual no sólo se avala llevar adelante la presa hidroeléctrica El Baqueano sobre el río Diamante, sino que además ingresa la presa en el programa nacional, que garantiza el precio de compra de energía durante 15 años y el ingreso de U$S 1.230 millones de dólares.

Otro intento con el Trasvase y Portezuelo

Respecto del Trasvase del Grande al Atuel, Suárez, en conferencia de prensa, mencionó que quedó desierta la licitación para llevar adelante los estudios de Impacto Ambiental. Fue en octubre del 2021 cuando Emesa llamó a licitación y convocó a instituciones, universidades, privados, expertos y ciudadanos interesados en presentar los «lineamientos metodológicos para realizar los términos de referencia de la futura contratación de la Línea de Base Ambiental y Social Trasvase Cuenca Media Río Grande-Cuenca Alta Río Atuel».

Al margen de eso, Suárez marcó que «la decisión política» de avanzar con los proyectos «está tomada».

Según informaron desde Gobierno, Mendoza con el trasvase «ocupará el cupo de agua que hoy no hace con el río Grande en el Atuel», para mejorar la producción en toda la zona sur con el uso del agua, y también resolver el conflicto con La Pampa.

En tanto, el Portezuelo «más chico y barato» es el que firmó en su momento Julio Cobos con Néstor Kirchner en 2006, por lo que entienden que se podría levantar, al igual que El Baqueano, con los mismos U$S 1.023 millones. De hecho, Cobos recordó en diciembre del año pasado que es «una presa más baja, sin la erradicación de Las Loicas y sin tantas obras viales, con una obra de menor impacto ambiental.