El gerente general del Sempre, Jose Giacobe, dijo que la obra social provincial “financiera y económicamente está equilibrada” y valoró la cobertura que se está brindando a los afiliados. “El nivel de convenios con prestadores de altísima complejidad no lo tiene ninguna obra social en el país”, remarcó.

Giacobe habló sobre la actualización de la cobertura de medicamentos. “Desde el 1 de mayo la cobertura promedio del medicamento de uso eventual la llevamos al 63% y para el medicamento crónico del 82% promedio”, explicó.

Sostuvo que uno de los problemas es la variación constante de precios. “La obra social termina corriendo de atrás del proceso inflacionario. Eso nos pega a todos los sectores y en algún momento se revertirá la situación”.

Comentó que hay demoras en la entrega de algunos insumos, sobre todo en equipamiento de alta complejidad como sillas de rueda especiales motorizadas. Lo afecta a algún afiliado que tiene alguna discapacidad. Más allá de estos inconvenientes, la obra social provincial está “muy bien posicionada”.

“Estamos muy bien no solo en cuanto a la accesibilidad que tiene el afiliado para la prestación, sino en el nivel de convenio con prestadores. Financiera y económicamente no nos sobra nada, pero estamos equilibrados y no tenemos déficit. No es menor en este contexto”, valoró.

“Cuando nos reunimos con el resto de las obras sociales, nos damos cuenta que estamos muy bien”, dijo.

“Tenemos 95 mil afiliados y no vamos a dejar a ninguno sin atención, ni cobertura que requiere”, agregó.