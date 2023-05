«El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí», dijo el delantero «xeneize», al iniciar este mediodía su declaración ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, que lo juzga por «lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas» a su expareja Daniela Cortés.

Villa aseguró que la joven colombiana «era muy celosa» y «manipuladora», que «estaba enamorado» de ella y que la conoció en 2018 cuando él era jugador del Tolima de Colombia, previo a su pase a Boca Juniors.

No obstante, al hablar del vínculo y las agresiones, dijo que quien era víctima de violencia era él: «Me arañaba; yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa», manifestó.

El futbolista recordó que, cuando fue comprado por el club de La Ribera, empezó a convivir con Cortés en un departamento de Puerto Madero, aunque ella regresaba a Colombia para estudiar y estar con su hija.

En un tramo de su declaración, Villa hizo referencia al momento en el que cobró un porcentaje del pase, unos 400 mil dólares, con los que compró departamentos en Medellín que escrituró a nombre de la hermana de Cortés, llamada Sabrina.

«Ella siempre quería tener el control de todo. Una noche se fue para Colombia porque se enojó porque no le firmé que fuera la dueña de un departamento», sostuvo Villa.

En ese marco, afirmó haber sido él quien sufrió hechos de violencia por parte de Daniela Cortés, a quien acusó de sustraerle una suma de dinero con la que iba a comparar un auto marca Audi.

«Daniela me robó un dinero. Salí del entrenamiento, fui a pagar una deuda de un Audi y no tenía el dinero. Ahí terminamos», dijo Villa, quien luego sostuvo que se reconciliaron.

El jugador relató que, cuando comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus en la Argentina, Cortés se fue a vivir con él en un barrio privado de la localidad bonaerense Canning (en el partido de Ezeiza), lapso durante el cual -según dijo- su pareja «no lo dejaba dormir», por lo que llegó a llamar a su representante, Rodrigo Riep, para que le consiguiera un departamento para que ella se mudara.

«Le dije a mi representante que no quería estar con ella y que le consiguiera un departamento; quería que ella esté bien, que le dé comida, dinero, todo para que esté bien», relató.

«Si no sos mío, no sos de nadie», aseguró el jugador que le dijo su expareja, lo cual lo «asustó mucho».

Antes que Villa declaró en el juicio una perito psicóloga propuesta por la defensa del futbolista, quien aseguró que «no se observó» en Cortés signos de que hubiera sufrido violencia de género.

La perito Agustina Santamaría detalló que se entrevistó durante los días 24 y 25 de abril con la expareja de Villa de manera presencial en la ciudad colombiana de Medellín durante dos horas y media, oportunidad en la que evaluó que la mujer presenta una «personalidad neurótica con rasgos histriónicos, infantiles y narcisistas que la lleva a establecer vínculos superficiales y pocos duraderos por no entender las necesidades del otro, que puede llegar a manipularlos».

Villa es actualmente sometido a juicio por el delito de «lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas», en perjuicio de Cortés, quien declaró de manera virtual en la primera audiencia desde su lugar de residencia en Colombia.

En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que rela hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien califica como «un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico».

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country «Venado II», también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de «abuso sexual».