Se viralizó un video donde actual concejal y un grupo de vecinos apuntaron contra el presidente del Concejo Deliberante y planeaban presentarse a la sesión. El titular de ese cuerpo, Luis Oga, hizo la denuncia policial y horas después comenzó a recibir amenazas.

En la localidad de 25 de mayo se viralizó el video de una reunión de un grupo de vecinos con el concejal David Bravo, donde organizan una protesta para reclamar la regularización de las tierras y viviendas que ocuparon para poder acceder al servicio de gas. En las imágenes, se observa a Bravo apuntar contra el presidente del Concejo Deliberante, Luis Oga, para «meterle presión» y los vecinos proponen además manifestarse dentro del edificio del Concejo.

«Este viernes al mediodía tomé conocimiento de un video que se viraliza, donde el concejal Bravo se reunió con un grupo de vecino del barrio «25 todos», que en 20216 tomaron 16 casas y 8 terrenos y que necesitan el gas, porque la electricidad ya la lograron. Bravo utiliza políticamente a esa gente para decirle que el Concejo Deliberante puede resolverle la situación», relató a El Diario el presidente del Concejo Deliberante Veinticinqueño.

«Esas casas comenzaron a construirse en la gestión de Bravo, con la empresa Andreatta, que hizo una denuncia por la toma de las viviendas: 8 estaban casi listas, todas techadas y la gente se metió igual», explicó Luis Oga.

Y añadió que «en el video, claramente se ve al concejal Bravo que dice ?a este pibe Oga hay que meterle presión?, lo que es una amenaza. Además, los vecinos plantean cerrar las puertas del Concejo, como si fuera una toma, a lo que Bravo dice ?no me parece mal?

Oga aseguró que «hay amenazas, alteración del orden público y para resguardar a mi persona y a mi familia hice la denuncia. Ayer la policía fue a su bunker para notificarlo y después Bravo se presentó en la comisaría con su abogado».

Sin embargo, la situación no quedó ahí. «Anoche empecé a recibir amenazas por redes sociales y teléfono y a la medianoche tuve que pedir custodia policial para mi casa y la de mis padres. Estoy ante una mafia, muy organizada… nadie me lo cuenta, lo vi. Se ponen de acuerdo para atacarme a mí y al Concejo», manifestó Oga. Y puntualizó que en las amenazas «las voces están alteradas, no se quieren dar a conocer, pero ya se sabe que pasó: la reunión se hizo, el concejal habló y a alguien se le escapó el video».

El presidente del CD aclaró que «yo estoy a favor de regularizar este tema, hay muchos menores en las casas tomadas y hay que darle una solución, pero no así, no con estos modos. Incluso este año presenté un proyecto de resolución pidiendo un informe socioeconómico, porque teníamos un listado de las familias que viven ahí y uno pasaba por el lugar y veía a otra gente. La idea era emprolijar datos para darle una solución al tema», completó Luis Oga. Fuente El Diario