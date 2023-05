Cristina Kirchner apuntó contra Bullrich por el «encubrimiento» de su intento de asesinato

«Lo que acabas de leer no lo dijo nadie en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de Página/12, el testimonio de una ex asesora del diputado Milman. Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1° de septiembre«, comentó al respecto Cristina.

Bohdziewicz declaró ante la Justicia que el borrado de información contenida en su teléfono celular se produjo en unas oficinas que atribuyó a Bullrich, y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio Milman.

La mujer había adelantado días atrás ante la Justicia la intención de ampliar su declaración testimonial y le habían fijado fecha para el 10 de mayo, pero el último viernes se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py acompañada de un abogado «manifestando su intención de prestar declaración testimonial en el día de hoy, en virtud de haber recibido presiones».

La exsecretaria de Milman se presentó para contar que el borrado del contenido de su celular lo hizo «un perito» presuntamente facilitado por Milman en oficinas que atribuyó a la vicepresidenta del PRO.

El diputado las esperaba en unas oficinas que Ivana atribuyó a Bullrich, porque ubicó en Avenida de Mayo al 900, donde está el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la fundación que dirige la dirigente del PRO y que está en la mira de la justicia tras una denuncia de la IGJ.

En esa reunión estaba además un perito informático que sería de confianza de Bullrich. Les habría pedido los aparatos a los tres y se dedicó durante todo ese lapso a borrar el contenido, según confirmaron las fuentes consultadas, tras la revelación de Página/12.