Un grupo de delegados de Corpico aprobó el jueves por la noche el aporte obligatorio para los bomberos de General Pico, que a partir de agosto llegará a través de las boletas de servicio de la cooperativa. Se trata de 140 pesos mensuales y quien no esté de acuerdo en aportar el importe deberá pedir la baja de dicho concepto.

Luego de muchos años de intentos por parte de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Pico para que la cooperativa local, o en su momento el Municipio, le recauden para solventar los gastos mensuales y realizar inversiones del Cuartel, finalmente las actuales autoridades de Corpico –a través de una parte del cuerpo de delegados- le permitió contar con una recaudación que a la institución le dará previsibilidad.

El aporte mensual será de 140 pesos mensuales por medidor, aunque quien tenga más de un medidor sólo pagará por uno. El primer aporte figurará el boleta de servicios de la cooperativa del mes de julio, que saldrá a la calle en los primeros días de agosto, y quien no quiera aportar esa suma de dinero deberá hacer expresa su voluntad por los medios de contacto de Corpico, personalmente o por WhatsApp, aunque todavía la entidad no aclaró si será por todas las vías de comunicación o algunas de ellas.

La decisión se tomó en una Asamblea Extraordinaria de Corpico, a la que asistieron alrededor de 100 delegados (de un total de 240), que tuvo lugar en el SUM de la Escuela 111. Corpico ya recaudaba para Bomberos con diversos aportes en alrededor de 7000 medidores y ahora pasará a recaudar y transferir por un total de 22000 medidores.

El cambio radical en la metodología de recaudación es que hasta esta semana el aporte era voluntario, cada asociado titular de un medidor concurría a la cooperativa y manifestaba su voluntad de aportar una determinada cantidad de dinero por mes. A partir de ahora, Corpico incluirá de forma obligatoria los 140 pesos en la boleta mensual. Quien no esté de acuerdo en dicho aporte, deberá comunicar su oposición, mientras que aquella persona que pretenda aportar más también lo podrá hacer conocer a la cooperativa.

Desde Bomberos por décadas se realizaron diversas actividades para recaudar fondos y poder sostener lo que hoy en día es el mejor Cuartel de Bomberos de la provincia, aunque estas tareas nunca llegaron a garantizar un piso mínimo de funcionamiento y menos proyectar importantes adquisiciones, para las cuales en muchas ocasiones recurrió al Estado para concretarlas.

Durante años Bomberos intentó que esa recaudación se canalice a través de la boleta de tasas de la Municipalidad, o de a boleta de servicios de Corpico. Durante la última gestión comunal, estuvo a un paso de lograrlo luego de recibir el acompañamiento del ex intendente Juan José Rainone, pero cuando el expediente llegó al Concejo Deliberante, los ediles debieron informar a Bomberos –y también al jefe comunal- que lo que se pretendía no era legal, ya que la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento impide recaudar por un servicio que el Municipio no presta. Aún se recuerda al presidente de Bomberos, el abogado Hugo Santamarina, cuestionar a los concejales por «ponerse en legalistas».

Por otra parte, los integrantes de los últimos Consejos de Administración de Corpico también se negaron a realizar esa recaudación de manera compulsiva. Aunque legalmente no existiría el mismo impedimento que tienen los Municipios, los consejeros cooperativos entendían que, una vez habilitada esa metodología para Bomberos, después cualquier otra institución de bien público tendría todo el derecho de pedirle lo mismo a la cooperativa. En ese caso: ¿Qué consejero o delegado, y con qué criterio, podría determinar a ésta institución sí y a ésta institución no?

La instancia en la que nunca avanzó con decisión Bomberos, y no pocos sugirieron que se lleve adelante, fue una gran campaña puerta a puerta en toda la ciudad para que cada frentista –de cara a los servidores públicos- decidieran si querían aportar o no, para luego sí recaudar ese importe a través de Corpico.

La Comisión de Bomberos finalmente encontró el visto bueno con la actual dirigencia cooperativa, por lo que a partir de agosto todo asociado a la cooperativa pasará a aportar los 140 pesos por mes. Y si bien desde Bomberos en más de una ocasión se remarcó que la cooperativa deposita mes a mes el total de lo recaudado a la institución, todavía no se adelantó cuál será el mecanismo para informar debidamente cuánto aportarán los piquenses y en qué se invertirá ese dinero.