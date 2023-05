El hecho de inseguridad ocurrió el sábado pasado a las 11 en la avenida Juan Vucetich al 6800, en el barrio cordobés de Ituzaingó.

Carlos había dejado la bicicleta unos minutos en la vereda para ingresar a un local, cuando el ladrón se aprovechó y se la robó.

Un vecino, alertado por la situación, fue a buscar al delincuente y lo detuvo de una increíble patada. Tras derribarlo, lo redujo en el asfalto junto a otros vecinos que lo ayudaron hasta que llegó la policía y fue detenido.

“La señora me dijo ‘le roban la bici’ y cuando me asomé ya se había ido. De la nada se ve un tumulto, que fue cuando estos dos chicos lo voltearon de la bici y lo tiraron al piso”, contó Carlos en diálogo con El Doce.

Carlos pudo recuperar su bicicleta luego de dos días, debido a que la Policía se la retuvo por protocolo, al tratarse de un hecho de inseguridad.

El hombre de 78 años, además, se reencontró con el vecino que detuvo al ladrón. El joven describió cómo fue la secuencia: «Vi que se bajó con dificultad de la bicicleta. Y el ladrón estaba ahí, me percaté y lo fui a buscar. No hago artes marciales ni nada, sólo juego al fútbol. Pero el instinto me llamó a hacer eso”, señaló.

Carlos contó que a su edad la bicicleta es indispensable para moverse, debido a que tiene un problema en la pierna que le dificulta caminar con rapidez: «Con eso me muevo a todos lados, voy al supermercado, a hacer compras, para mí es primordial”.