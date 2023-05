Es que a la hora de marcar el gol,Esto provocó la furia de los futbolistas y se desató una terrible pelea en el campo de juego.

Luego, en conferencia de prensa, Chiquito Romero apuntó contra el jugador de River con fuertes declaraciones. «Lo que pasó fue que Palavecino, en vez de ir a festejar con sus compañeros, le gritó el gol en la cara a dos compañeros míos. Yo no fui a pelear, fui a decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo y que se vaya a festejar con ellos, pero mis compañeros saltaron detrás mío pensando que me iba a pelear y los jugadores de River también saltaron».

Y, agregó: «Le dije a Palavecino y a todos los muchachos de River en la cara. Con el entrenador anterior habían logrado algo, que era que todo el mundo hable muy bien de ellos. Y que un chico, en vez de festejar con sus compañeros el gol, se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores, es una falta de respeto terrible».