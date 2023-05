El titular de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa, comisario general Federico Arcajo, puso en funciones al nuevo jefe de la comisaría departamental de La Adela, comisario Lucas Lucero. Asistieron al acto el intendente municipal, Juan Barrionuevo, la presidenta del Concejo Deliberante, Annabella Pinto, autoridades de entidades intermedias, funcionarios municipales y empresarios. El acto se desarrolló en las instalaciones de la comisaría local.

El comisario general, Federico Arcajo destacó que en La Adela «hay un gran trabajo de las instituciones con la Policía, ya desde la pandemia creo que se afinaron muchas cosas con la comunidad porque se trabajó en conjunto y muy bien gracias a esos tiempos difíciles lo que, vuelvo a reiterar, demuestra un compromiso de toda la sociedad para con la Policía y la seguridad».

El jefe de la Unidad Regional III informó que «la comisaría de La Adela si bien cuenta con un vehículo entregado recientemente que es una camioneta Toyota Hilux nueva, no tiene un segundo móvil que es la idea de hacérselo llegar en estos días destinada al movimiento diario local y las distintas diligencias judiciales o cubrir presencias dentro del pueblo y en los alrededores».

Arcajo se refirió al accionar policial en la investigación del caso de abigeato en su jurisdicción remarcando que «es un caso que sucedió a mediados del mes pasado en jurisdicción de la comisaría de General Campos dependiente de la departamental de Alpachiri donde hubo un abigeato por 38 novillos, luego de una ardua investigación en conjunto con Fiscalía a cargo del Dr. Méndez y de la Policía del lugar y la participación de dependencias como la División Seguridad Rural y la misma Unidad Regional III de forma directa, se logró la aprehensión y detención de los autores y el recupero de la totalidad de los animales faltantes de un predio en la zona de Quehué».

Además, el jefe policial puntualizó que «el puesto caminero de La Adela está posicionado estratégicamente en el cruce de dos rutas nacionales importantes que son el paso hacia el sur del país. No dificulta pero si hace más arduo en trabajo y hay que hacer más prevención porque no solo es el control de lo que pasa sino también en accidentes, posibles siniestros viales. Afortunadamente en lo que va del año no hemos tenido accidentes de gravedad pero si hay un control y presencia permanente de personal policial en el puesto caminero y en otros puntos que se diagraman estratégicamente desde la Unidad Regional III en conjunto con la Jefatura de Policía como es el cruce de las rutas nacionales 35 y 154».

Para finalizar deseó «el mayor de los éxitos al comisario Lucero que será el nuevo titular de la comisaría de La Adela, es un oficial jefe que cuenta con vasta experiencia como encargado y no dudo de que va a dar todo de sí para obtener los mejores resultados y poder estar a la altura de las circunstancias de las situaciones que se vayan presentando día a día».

Predisposición

En nuevo titular de la comisaría de La Adela, Lucas Lucero, aseguró que «he quedado sorprendido por la presencia de tantas autoridades de instituciones intermedias».

Añadió que «hay una enorme predisposición para trabajar en conjunto de toda la comunidad y me ha sorprendido gratamente la afluencia de público e instituciones en el acto».

Lucero afirmó que «debemos tener en cuenta que el paradigma de la seguridad cambió, quizás cuando uno comenzó en esto se estaba más solo y había un montón de cuestiones que se resolvían como se podía y no existía esta manera de trabajar en conjunto que ahora es una política de seguridad, una gestión asociada de todos los recursos y las instituciones. Ahora se trabaja con un abordaje multi institucional y lo pudimos ver hoy en La Adela donde del acto participaron el municipio con sus autoridades y también otras instituciones intermedias de toda índole. Se ve que ya hay un proceso muy aceitado de los diferentes organismos de la localidad para trabajar en pos de lograr una mejor seguridad».

El titular de la comisaría resaltó que «la presencia de las autoridades de la Unidad Regional a la cual pertenece La Adela es un gran respaldo. Lo primero que hay que hacer es agradecer la confianza que fue depositada en uno para cubrir este cargo, hace varios años que vengo estando a cargo de dependencias y este es un esfuerzo más que vamos a hacer para lograr los mejores resultados», finalizó.