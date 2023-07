Una empleada del Hogar para Ancianos de General San Martín denunció por maltrato al vicepresidente de la Comisión Directiva, imputación que fue ratificada por otra empleada que habría recibido el mismo tipo de violencia. Ambas solicitaron la restricción de acercamiento del hombre, mientras la causa se investiga en la sede judicial de General Acha.

Este diario consultó a la denunciante y la damnificada explicó: “El año pasado, el vicepresidente de Hogar para Ancianos de mala manera y vociferando que yo solo debía adaptarme al trabajo, que solo estaba prestando un servicio, el cual debía respetar todo y no podía opinar, solo obedecer todo lo que mi encargada me ordenara, que si seguía con mi comportamiento me iba a ir mal, únicamente por decirle que su señora, quien trabaja como geriatra en el mismo lugar habría llegado tarde y que no era la primera vez que esto sucedía”.

Más adelante en la denuncia expresó que “consecuentemente comenzó a amenazarme y a mi compañera, manifestándonos que nos iba a echar del trabajo. Cabe destacar que el mismo nos realiza hostigamiento laboral y perseguimientos médicos, me realizó dos suspensiones de empleo por supuesto maltrato de abuelo sin prueba alguna ni aviso previo. Posteriormente nos trata de usurpadoras e irrespetuosas. Quiero dejar asentado que ya se realizó una denuncia por maltrato laboral a la encargada del hogar”.

Temor.

Ante las preguntas de rigor en sede policial, la mujer solicitó la restricción de acercamiento contra el hombre porque “sentía temor ante su presencia”. Más adelante dijo que todas las empleadas del lugar “son víctimas del mismo maltrato, pero muchas sienten temor”. Otra trabajadora del lugar apoyó los dichos de la denunciante y contó: “Me amenazó varias veces con despidos y suspensiones de empleo, me gritó en público muchas veces, no lo grabé porque no me permiten llevar celular al trabajo”.

Aseguró que la mujer dice la verdad, que “fue suspendida varias veces, llega y le grita sin motivo alguno, te denigra como persona y empleada, a todas, menos a su señora que también trabaja ahí”. En el escrito, la segunda denunciante dijo que “hace 11 años que trabaja en el lugar y que jamás tuvo un inconveniente hasta que llegó este vicepresidente. También solicitó medida de restricción porque siente miedo con su sola presencia”.

La causa está siendo investigada en la sede judicial de General Acha. este diario consultó a la presidenta de la Comisión Directiva sobre esta situación y la respuesta fue que este cronista manejaba más información que esta comisión. “Ninguna empleada se acercó personalmente con nosotros para hacer algún tipo de cuestionamiento al que te estás refiriendo”, aseguró.

Fuente La Arena