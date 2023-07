El encuentro se desarrolló en la Oficina de Operaciones de la Seccional Segunda, donde el padre del joven desaparecido Aldo Aravena, su abuela María Cristina Ramos y su tío Jorge Ramos se reunieron con el ministro Di Nápoli, las fiscalas Cecilia Martiní y Selva Paggi, y el psicólogo Ignacio Dalgalarrondo Galarraga, coordinador de la Unidad de Atención a la Víctima.

En la comisaría también se encontraban el jefe de policía, Daniel Guinchinau, el comisario Cano, y los jefes de la Seccional Segunda, dispuestos a comparecer si los familiares requerían su presencia. Terminado el encuentro con la familia «las fiscales, el ministro y las autoridades policiales mantuvimos una reunión operativa para evaluar la tarea que venimos haciendo y acordar la estrategia» de futuras acciones. «Venimos por el buen camino y estamos convencidos de que nuestro trabajo dará buenos resultados y vamos a dilucidar el caso», aseguró Cano.

No descartan nada

Entre quienes siguen de cerca la búsqueda, causa desconcierto una evidente convicción familiar de que el joven ya no estaría vivo. «Notamos desde un principio que algunos miembros de la familia presienten eso, porque Fabio deambulaba habitualmente por su barrio, el relleno sanitario y el Salitral, andaba siempre acompañado por su perro y era muy compañero de su abuela. Nadie lo vio más en esos lugares y el perro apareció solo en la casa», lo que estimuló a sus familiares a imaginar lo peor. No obstante, «la abuela no piensa así y tiene gran esperanza de encontrarlo con vida».

La policía, mientras tanto, no descarta ninguna hipótesis. «Así como podría haber sido víctima de algún suceso, también podría andar deambulando por ahí o encontrarse escondido por temor a algo o alguien», señaló el comisario.

En ese contexto, los investigadores han requerido numerosos testimonios destinados a dilucidar versiones y rumores escuchados en el barrio o llegadas a la policía mediante llamados anónimos. «Investigamos todos los datos que recibimos para confirmarlos o desecharlos», dijo Cano. Asimismo, en el marco de la búsqueda ya se realizaron seis allanamientos «y en los próximos días podrían ordenarse algunos más». En esos operativos fueron secuestrados elementos y vehículos que están siendo objeto de pericias por parte del personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC).

Rastrillajes

La policía inició la búsqueda de Bazán el fin de semana pasado, tras la denuncia por desaparición que presentó su abuela en la Seccional Segunda. Desde entonces un centenar de efectivos de distintas dependencias policiales viene desarrollando rastrillajes diarios en una amplia zona al norte de la ciudad y por los alrededores del relleno sanitario.

También se registraron allanamientos en distintas viviendas de Zona Norte y el jueves se desarrolló un gran despliegue en un establecimiento rural cercano al paraje El Guanaco, donde Bazán solía «ir a peludear». El operativo fue encabezado por la fiscal adjunta Selva Paggi y participaron el segundo Jefe de la UR 1, Marcelo Calderón, el jefe de la Seccional Segunda, Martín Cortés; el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, y el titular de la Sección Canes, Leonardo Javier Recuna, con personal subalterno de esas dependencias; efectivos del Grupo Especial y el Cuartel de Bomberos, y cadetes del Instituto Superior de Policía.

El dispositivo de búsqueda desplegado en ese campo, perteneciente a la jurisdicción de Winifreda, duró medio día, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, y durante su transcurso «no logramos documentar novedades de relevancia», informó lo policía.