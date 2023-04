La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, desmintió que vaya a haber recortes de planes sociales a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la cuarta revisión aprobada la pasada semana. «No es verdad que se haya solicitado o puesto como meta la reducción de la cantidad de titulares de Potenciar Trabajo», sostuvo con firmeza. Además, remarcó que «no hay ajuste» ni hará durante la gestión

En un extenso hilo de Twitter, la funcionaria señaló la importancia de «aportar veracidad, tranquilidad y orden ante versiones infundadas publicadas en medios de comunicación» que citaron reportes del FMI «con supuestos condicionamientos o nuevas metas fiscales que impactarían sobre la inversión en políticas sociales». Sobre esto último negó que existan nuevas metas o ajustes del Fondo o «de ningún actor del sistema financiero o de crédito sobre la política social en Argentina». Y agregó: «No es verdad que se haya solicitado o puesto como meta la reducción de la cantidad de titulares del Potenciar Trabajo».

Además de señalar que no habrá ningún ajuste en el Programa Potenciar Trabajo, Tolosa Paz apuntó que tampoco influirá en «ningún otro programa». Tras desmentir a diversos artículos de algunos medios, sostuvo: «Se manipula con desconocimiento o intencionalidad, información pública que es de libre acceso, distorsionando los hechos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social incrementamos la inversión social, ejecutando con eficiencia y a tiempo el presupuesto asignado». Y aseguró: «No hay ajuste y no habrá ajuste en esta gestión».

Frente a las repetidas desmentidas, la ministra de Desarrollo Social dio detalles sobre el gasto público en los últimos meses: «El 2022 arrojó un incremento real del gasto del 6,9% respecto de 2021, es decir, no hubo ajuste. En el primer trimestre de 2023 se registraron variaciones nominales del 98% en enero, 103% en febrero y 122% en marzo respecto a 2022». Y añadió: «Esto implicó un sostenimiento del gasto real para los primeros dos meses del año y un incremento real del 9% para marzo. Tampoco hay ajuste en 2023, hay incremento de la inversión social».

Luego de resaltar que Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar «tienen altos niveles de ejecución (30 y 32%)», Tolosa Paz destacó que se asistió a comedores comunitarios y merenderos (un 39% en este trimestre); mientras que al 5 de abril, «más de 1.2 millones de titulares del Potenciar Trabajo recibieron la suma actualizada del salario de marzo y un bono extra del 50% de ese valor», sostuvo. En total, según indicó, son $52.125 para cada titular por lo que «no hay ajuste del gasto social».

«Estamos llevando a cabo un largo y complejo ordenamiento, para obtener claridad y mejorar la trazabilidad y la transparencia en la implementación de las políticas sociales en nuestro país. Es un derecho de la sociedad que el Estado administre más y mejor los recursos. Las organizaciones sociales y toda la ciudadanía tienen derecho a manifestarse y a peticionar ante las autoridades», añadió.

Por último, la ministra pidió a dirigentes y representantes del reclamo social «informar con la verdad y con honestidad a la sociedad», mientras que aseguró que seguirán trabajando «para dialogar con vocación de construcción con las y los dirigentes sociales que buscan honestamente resolver los problemas de nuestro pueblo».

Unidad Piquetera anunció un nuevo acampe por tres días

Organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera (UP) anunciaron que harán un acampe el 18, 19 y 20 de abril próximos en reclamo a una respuesta por las más de 80 mil bajas en el Programa Potenciar Trabajo. «No hubo ninguna respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. Si no hay respuesta, le daremos continuidad al plan de lucha», dijo el referente de UP, Eduardo Belliboni. El acampe fue decidido tras una asamblea realizada en el Puente Pueyrredón.

Fue luego de una nueva jornada nacional de protesta, con cortes de tránsito en distintos puntos de la Argentina y en accesos a la Ciudad de Buenos Aires para denunciar la existencia de unos «18 millones de pobres» en la Argentina.

«El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación y la obra pública», señalaron durante los más de 100 cortes a lo largo y ancho de todo el país.