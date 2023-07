: Attempt to read property "child" on null inon line

“Hicimos y estamos haciendo muchas obras. Lo hecho ya fue asimilado por la ciudadanía que sigue demandando, y es lógico. Quienes asumimos la responsabilidad de administrar los recursos públicos a partir del voto popular, debemos dar respuestas permanentemente. Y por más que inauguremos obras, siempre hay algo por hacer” dijo el gobernador Sergio Ziliotto al dejar inaugurado, junto al intendente Delfino, el Albergue Municipal de Catriló. Hubo un emotivo recuerdo y reconocimiento al ex intendente Eduardo García.

El gobernador junto a miembros del gabinete fue recibido por el intendente Ricardo Delfino, quienes junto a intendentas e intendentes de la zon, vecinas y vecinos participaron del acto.

Reconocimiento a Eduardo García

“Estoy orgulloso de estar en Catriló -dijo el gobernador-. Muchas veces hemos venido, pero esta vez tiene un condimento especial, por el lugar y por la circunstancia en la que estamos. Ponerle el nombre de Eduardo García a este Albergue Municipal es un reconocimiento del pueblo de Catriló”.

Destacó que el ex intendente “amó mucho a esta ciudad” y recordó que cuando compartieron gestión en el ministerio de Bienestar Social, “mostraba el empuje para hacer cosas y demostraba amor por su territorio y sus raíces”.

Luchar por el futuro

“Estas inauguraciones son construcciones colectivas subrayó el gobernador- y algo que agradezco de vivir esta es que en este acto tuvieron mucha visibilidad los actores, los verdaderos protagonistas de este suelo. Esto es parte de la integración, de la justicia social, de luchar por lo que nosotros entendemos por futuro. Y si queremos tener un futuro cada vez más promisorio, cada día con la posibilidad de ser mejor vivido, es invirtiendo todo tipo de recursos en la niñez y las adolescencias. En estos tiempos tan difíciles, en los que muchas veces se desvirtúan los valores y lo material pasa a ser lo que define todo”.

La transición energética

Ziliotto se refirió a la entrega de luminarias led, precisando que “forman parte de un programa que marca la responsabilidad de La Pampa de asumir el enorme desafío de la transición energética, que es estar preparados para que el día de mañana, cuando desaparezca el petróleo, tengamos fuentes de energía limpias, alternativas, como el sol o el viento.

“Este programa que hemos puesto en marcha y hoy estamos aquí fortaleciendo – agregó- significa no sólo dar mejor visibilidad y seguridad vial, sino también ahorrar recursos”.

En este mismo sentido mencionó especialmente la iluminación as del cruce de la RP Nº 1 con la RN Nº5 y los cruces ferroviarios linderos a la localidad. “Lamentablemente muchas vidas quedaron de lado, no vamos a poder reparar ese daño, pero estamos seguros que vamos a contribuir a que no vuelva a pasar lo mismo”, afirmó el gobernador.

Cloacas y hospital

“Hicimos y estamos haciendo muchas obras. Lo hecho ya fue asimilado por la ciudadanía que sigue demandando, y es lógico. Quienes asumimos la responsabilidad de administrar los recursos públicos a partir del voto popular, debemos dar respuestas permanentemente”, enfatizó el mandatario.

En sintonía con esa línea de pensamiento confirmó que “en poco tiempo más el gobierno nacional adjudicará la obra de cloacas, una obra tan necesaria como emblemática. Y quiero confirmarles que a fin de mes estaremos adjudicando la obra y en los primeros días de mayo comenzaremos la refacción del hospital de Catriló, una inversión que a valores actuales supera los 1.000 millones de pesos”.

Para finalizar, Ziliotto aseveró que “seguiremos haciendo obras. Con Ricardo -por Delfino- tenemos aquí a alguien que no se olvida de las necesidades y nosotros, que por ideología creemos que donde hay una necesidad, hay un derecho; estaremos siempre a su lado para mejorar la calidad de vida de cada una y cada uno de ustedes”.

Transformación y futuro de Catriló

El intendente recordó que “cuando le planteé el proyecto –del Albergue- al gobernador Ziliotto no dudó en decir que íbamos a hacerlo. Soy un agradecido porque nunca hubo tanta obra pública en nuestra localidad: hicimos cloacas, frente a la pandemia hicimos mucho en Catriló y vimos la necesidad de tener un hospital, inmediatamente coincidió el gobernador y en breve comenzará la obra. Planteamos la necesidad de un nuevo CDI, y otra vez tuvimos una respuesta positiva. Logramos la iluminación de las rutas nacional 5 y provincial 1, una demanda que llevaba más de doce años esperando”.

El intendente Delfino destacó que “tenemos un gobierno y un gobernador presentes, y también un gobierno nacional presente”, celebró y Y anunció que “en el corto plazo estaremos licitando el Polideportivo, una obra muy significativa para el deporte catrilense”.

Enumeró además que “a través del programa ProPAyS, tendremos un nuevo centro de abastecimiento. Quisimos asfalto y tuvimos asfalto en los barrios. Pusimos cuatrocientas luminarias led, en el marco del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente, perteneciente al Programa de Eficiencia Energética. También acompañamos al sector agropecuario y al sector industrial con las distintas líneas de crédito que tiene la Provincia”.

“Estamos trabajando en cada sector de la población -destacó el intendente-. Por eso apostamos y queremos seguir trabajando con esta gestión a futuro, porque somos conscientes de la transformación que logramos en Catriló”.

EL Estado como garante de derechos