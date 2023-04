Una mujer víctima de un abuso sexual en un contexto de violencia de género denunció que el abogado que contrató no la asistió y la causa judicial contra su victimario no avanza. «Nunca hizo nada y me sacó 90 mil pesos», se quejó Analía Lazarte al apuntar las críticas al abogado Santiago Lorda. La mujer dijo que hizo la correspondiente denuncia en el Colegio de Abogados para que analicen la conducta del profesional.

Además se quejó también porque desde que hizo la denuncia tuvo que relatar en más de una oportunidad el abuso que sufrió, algo que por protocolo no corresponde.

Lazarte contó que el año pasado sufrió abuso sexual y violencia de género de parte de un hombre con el que mantuvo una relación. «Tenía una relación de seis meses me pegó y me violó. Estuve un tiempo hasta que reaccioné. Hice la denuncia en la calle Güemes», afirmó.

Además de la conducta del que era su abogado tampoco desde la Fiscalía -según su versión- se impulsaron medidas y la causa estuvo a punto de archivarse. Lazarte cambió el abogado y el día que se cumplía el plazo para el archivo de la denuncia, con el patrocinio de Camila Aimar, pudieron oponerse a esa decisión. Ahora, el fiscal General debe resolver.

Lazarte contó que tiene los informes médicos para presentar en la causa. «Lorda me pedía dinero para presentar determinados escritos y no están presentados. Tengo las pruebas para presentar en la causa, la dejaron dormir y yo quiero que se haga justicia», contó en diálogo con El Diario.

La mujer se quejó también porque desde que hizo la denuncia tuvo que relatar en más de una oportunidad el abuso que sufrió, algo que por protocolo no corresponde.

Durante ese lapso, además de la violencia, el hombre la «convenció» de registrar un auto que compró con el dinero de la venta de una casa a su nombre. «Ponelo a nombre mío por el tema del IVA y yo confié y me jorobó con eso», dijo. «Ahora no me devuelve el dinero», afirmó. Por esto también hay una causa civil en trámite porque la abogada del agresor le envió mensajes para que «levante la denuncia de abuso» a cambio de devolverle el dinero del auto.

«Me deben un millón y medio y me extorsionan para que levante la denuncia de abuso», comentó. Fuente El Diario