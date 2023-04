Rusherking y los picantes dardos que lanzó contra la China Suárez en su nueva canción

«Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío», reza el primer verso de la canción. «Anoche salí y tomé para olvidar. Y te escribí, pero no vas a contestar, me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más», continuó. «Me pregunto donde estás y si piensas regresar», finalizó el artista.

Luego de haber compartido un fragmento del tema, el cantante escribió un tuit haciendo referencia al mensaje de su canción. «No estoy triste. Me entro un pedazo de vidrio en el ojo», manifestó.

Sus fans respondieron la publicación con algunos mensajes de alimento. «No mi rey, arriba que se te cae la corona», «No me hagas llorar», «Sabés que para cualquier cosa acá nos tenés, te amo«, fueron algunas de las respuestas.