Cristina Pérez, la conductora de Telefe Noticias, sorprendió a todos cuando blanqueó su romance con Luis Petri, ex diputado nacional macrista por Mendoza, en octubre de 2021. Desde entonces, la pareja ha sido vista caminando por el barrio porteño de San Telmo, muy acaramelados y demostrando su amor en público. Pero, ¿cómo se conocieron?

Durante la promoción de su novela «La dama oscura», Pérez confesó que se enamoró de Petri después de entrevistarlo. «Le hice una entrevista este año (2021) y la verdad es que no tenía idea ni de su cara. Sí lo tenía presente porque tuvo una voz muy fuerte en el Congreso. Y la noche que lo entrevisté lo que me gustó al escucharlo, porque hablamos de política, fue su forma de hablar. Dije ‘este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice'», recordó la conductora.

Después de esa entrevista, la pareja mantuvo conversaciones serias durante dos meses, hasta que Petri decidió dar un paso más y acordar un encuentro para tomar un vino. «Recién ahí intercambiamos teléfonos. O sea que todo fue con los tiempos de antes, no con los tiempos de ahora. Primero me gustó mucho su intelecto, después me gustó él y cuando nos encontramos, desde el primer abrazo no nos podíamos despegar… o sea fue muy fuerte», reveló Pérez.

Crisitina Pérez y Luis Petri

Crisitina Pérez y Luis Petri en un casamiento en Mendoza

«Lo importante es el amor, no los formatos»

Pronto, la relación se volvió más seria y Pérez conoció a la familia de Petri, incluyendo a su hijo Julián. La pareja también ha pasado tiempo en la provincia de Mendoza, donde Petri es oriundo y reside. «Lo importante es el amor, no los formatos. La gente me pregunta ‘bueno, se van a casar’… y yo siempre digo que esos son formatos y lo importante es el amor. Y el amor está absolutamente, con lo cual le doy menos importancia a los formatos y más al amor», explicó Pérez.

Sin embargo, hay algo que Pérez ha dejado claro: no quiere ser madre. «La verdad es que nunca quise tener un hijo. Tampoco quiero ahora, lo tengo clarísimo. Nunca sentí la vocación de ser mamá», afirmó la conductora.

Pérez y Petri han demostrado que su amor es real y duradero, y que están dispuestos a superar cualquier obstáculo juntos. Aunque no estén interesados en seguir los formatos tradicionales, su amor es lo que les importa y lo que les une. La pareja continúa disfrutando de su relación y explorando todas las posibilidades que les ofrece el futuro.