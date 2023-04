En la mañana de este lunes fue presentada en el Concejo Deliberante de Santa Rosa una nueva Guía para Víctimas, complementaria a la provincial, que tiene el objetivo de darles contención a las víctimas desde el primer momento. Esta nueva herramienta amplía aquella que La Pampa dispone desde 2021.

El documento representa una herramienta orientadora en pos de garantizar los derechos de las víctimas, facilitando el acceso a la Justicia y brindar contención desde el primer momento. El mismo ha sido realizado por familiares que han perdido a un ser querido en un hecho violento, con el objetivo de ofrecer información y asesoramiento a la víctima y/o sus familiares o allegados.

La iniciativa parte de un trabajo colaborativo entre Asociación Madres del Dolor, la Fundación Estrellas Amarillas y el Gobierno provincial, a través de los Ministerios de Seguridad, y Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

De la presentación participaron Jimena Aduriz y Viviam Perrone, de la Asociación Civil Madres del Dolor; Silvia González, de Estrellas Amarillas; el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; y el senador nacional, Pablo Daniel Bensusán.

El ministro de Seguridad, Horacio di Napoli dijo que «este momento muestra claramente el interés que tiene la Provincia en respaldar y llevar esto adelante. Si bien lo venimos haciendo, siempre hay que reforzarlo y siempre hay que luchar por esto».

El ministro recordó que durante una reunión, Perrone y Aduriz le comentaron de la existencia de la Guía. Reconoció que «si bien, ya se dispone de una a nivel provincial, que en 2021 se hizo pública, esta amplía aquella idea porque hay algo muy significativo que es la cuestión emocional de todas las víctimas de delitos».

De esta forma, aclaró «a raíz de ello queríamos ampliar aquella línea que teníamos y seguir adelante con esto, con el fuerte compromiso de estar siempre respaldando a quienes sufren, a quienes padecen dolor en estas circunstancias y, por sobre todas las cosas, pensando que todos somos ciudadanos comunes».

Madres

Por su parte, Jimena y Viviam agradecieron a los presentes y en especial al ministro de Seguridad «porque de una simple reunión se hizo posible, unos pocos meses después, que esté la Guía disponible en La Pampa».

Además, destacaron «es una gran ayuda para quienes sufrimos pérdidas tan terribles, que 20 años después la seguimos llorando, y también sirve para prevenir, porque cuando vamos a dar charlas a escuelas, a universidades las llevamos y les decimos miren, esto pasa y ustedes lo pueden prevenir, ustedes lo pueden evitar».

«Ojalá nadie la necesite, ojalá queden las cajas llenas de Guías, que realmente no tengan acá en esta Provincia tan hermosa, muertes violentas», completaron.

Estrellas Amarillas

Al dirigirse ante los presentes, Silvia González, de la Fundación Estrellas Amarillas, agradeció la participación y el acompañamiento demostrado durante las actividades realizadas en la última semana, «creo que esto es maravilloso porque va a ayudar a muchísimos familiares, como cada una de las demás cosas que nosotros estamos haciendo y construyendo a partir de del dolor».

Por último, el senador Bensusán remarcó el trabajo en red que se vislumbra en La Pampa insistiendo en que «tenemos que tener otra responsabilidad social de todos».

«Esa responsabilidad que nos toca a cada uno, en cada uno de los lugares que ocupamos y tratar de evitar que no haya más Ángeles que no haya más Sacha, que no haya más Kevin y darle toda la atención necesaria que necesitan a todos los familiares y las víctimas que realmente es algo que tenemos que seguir trabajando», completó.

Participaron además el diputado nacional Hernán Pérez Araujo; la diputada nacional Varinia Lis Marín; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Paula Grotto; el procurador General, Mario Oscar Bongianino; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el ministro de Salud, Rubén Mario Kohan; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo; demás funcionarios provinciales, municipales, autoridades del poder judicial, policiales e invitados especiales.

Es importante aclarar que a su vez la Provincia dispone, desde 2021, de la Guía para Víctimas elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos que aporta información útil para el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. De esta manera, se explicitan los derechos y garantías que tienen las personas víctimas de un delito en situación de vulnerabilidad, lo que está reconocido en la Ley 27372, entre ellos recibir gratuitamente asistencia técnica y patrocinio jurídico. Los documentos son complementarios con el objeto de brindar una información clara visibilizando etapas y situaciones que atraviesan las víctimas y sus familiares.

