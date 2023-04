E el joven Franco Giménez, oriundo de Chaco, falleció en el Hospital Padre Buodo por causas desconocidas. Cuestionan el accionar de las autoridades del Destacamento Móvil 4. Una amiga de la víctima será querellante en la causa.

Una vecina y amiga del gendarme Franco Giménez, quien falleció la semana pasada en el Hospital Padre Buodo de General Acha por causas aún desconocidas, será querellante en la causa que se inició para esclarecer la muerte del joven de 23 años, oriundo de la provincia del Chaco.

El efectivo del Destacamento Móvil 4 de la fuerza federal, que también era un taekwondista que había logrado buenos resultados a nivel nacional, arrastró un cuadro febril durante varios días que fue empeorando hasta que el miércoles 29 de marzo fue ingresado a terapia intensiva del nosocomio achense, donde falleció poco después.

Su amiga Mary Junco contó que «la familia está en Chaco, en Sáenz Peña, y no puede venir, por eso me firmó un poder para que sea querellante y no cierren la causa. Voy a reclamar y pedir justicia por Franco».

La mujer acompañó en los últimos días a Giménez hasta que fue internado. Relató que el gendarme había vuelto de Bariloche luego de estar un mes en operativos y que el domingo 26 de marzo ya se sentía mal. Ese día almorzó con la familia de Junco y después fue al destacamento con un cuadro febril.

«Lo atendió el sanitarista de Gendarmería porque no había médico y le dieron medicación por una posible gripe. El domingo entró en guardia y tenía un estado febril. Siguió sintiéndose mal y desde Gendarmería no se hicieron cargo ni lo llevaron al hospital», señaló.

Recordó que «el lunes lo llevé al hospital, a la guardia. Le dieron un inyectable y regresó a la casa, no lo quisieron internar. El martes le costaba respirar y estaba muy mal. Fuimos al hospital e insistí para que le hicieran exámenes. Tenía una neumonía bilateral causada por un virus, tenía los pulmones colapsados, no se sabe si es el virus de la rata, del dengue. No fue por COVID», informó el portal Noticias del Sur.

«El miércoles me avisan que lo llevan a terapia intensiva porque estaba descompensado y recién entonces apareció Gendarmería. Yo quiero que el jefe de Gendarmería me dé explicaciones de por qué tanto abandono», dijo Junco.

Marcha

El sorpresivo deceso del joven gendarme causó consternación en sus familiares y amigos, que el último viernes protagonizaron una marcha en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña para pedir el esclarecimiento de su muerte y la intervención del Gobierno chaqueño para acelerar el traslado de sus restos para darles sepultura, lo que finalmente sucedió el sábado.

La familia señaló que el traslado iba a hacerse en un avión sanitario pero no fue autorizado por el destacamento achense, por lo que tuvo que hacerse cargo la madre con una ambulancia.

La mujer viajó hasta General Acha para acompañar los restos hasta Chaco. Compañeros de Giménez indicaron que colaboraron para solventar una parte de los costos del viaje.

Los familiares del gendarme habrían sido informados que fue el miércoles cuando lo internaron por la mañana a consecuencia de un cuadro febril, y en horas de la noche del mismo día fueron avisados del fallecimiento. «Primero nos dijeron que era neumonía, después un virus y ahora dengue, pero la verdad no tenemos información oficial», indicó un miembro de la familia. Recién en 30 días les entregarían el resultado de la autopsia.

Fuente El Diario