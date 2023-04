“Honro tu vida papá y espero que descanses en paz. Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida”, escribió la arquitecta en la publicación.

“Peleaba contra una larga enfermedad”, indicó Etchegoyen a través de su cuenta de Twitter. Hasta el momento se desconocen los detalles del deceso.