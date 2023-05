La muerte de un trabajador petrolero, Gustavo Riquelme, de 48 años y empleado de la empresa Clear, el jueves en cercanías a Colonia Catriel, aparentemente a causa del histórico pésimo estado de la ruta nacional 151, disparó un masivo corte de rutas que se inició a las 6 de la mañana. La medida paralizó la región de Vaca Muerta, es decir Neuquén, Río Negro y Neuquén. «Sin rutas no hay Vaca Muerta», fue una de las consignas del corte. Luego, aproximadamente a las 11.30, se levantó por nuevas promesas por parte de las autoridades nacionales y provinciales.

La medida fue tomada por el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci. «¡Este es un constante reclamo desde hace mucho tiempo, ahora alguien se va a tener que poner el poncho!», enfatizó el influyente dirigente gremial.

La medida sorprendió y preocupó porque justo este viernes es el primer día de un fin de semana largo. Sin embargo desde el sindicato aclararon que no impedirían el paso de vehículos particulares.

Los cortes.

En 25 de Mayo, el corte se centralizó en el Cruce del Desierto, entre la ruta nacional 151 y con la ruta provincial 20 donde está el ingreso al Yacimiento El Corcovo, y en la ruta provincial 34 en el Cementerio e ingreso a Colonia Chica.

El mencionado medio local pudo recoger información emitida por el referente del citado sindicato, Sebastián Aguilera. «Son innumerables los accidentes provocados por el estado de las rutas a Vaca Muerta, que han cobraron vidas de nuestros trabajadores. En el hecho ocurrido ayer, una nueva vida fue arrebatada», expresó.

«Los cortes son en las rutas 5, 6, 7, 8, 17, 51, 57, 151 y Autovía Norte. Solo se impide el paso a trabajadores del sector, los particulares pueden pasar tranquilamente. Esta medida va a continuar hasta que el gobierno nacional responda por el estado deteriorado y absolutamente peligroso de estas rutas.

Como sindicato nos ponemos al frente de este reclamo no solo para darle acompañamiento a nuestros compañeros sino que además, a quienes transitan por estas, ya que son innumerables los accidentes y muertes que provocan», añadió.

¿Quién se pone el poncho?

El poderoso secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, también dio su opinión al medio Vaca Muerta News Radio de Rincón de los Sauces. «Esta es una situación de protesta ante tantas veces que hemos manifestado en cada lugar que nos ha tocado estar, la falta de conectividad terrestre que tenemos en las rutas, y en la ruta de los yacimientos internos. Rutas provinciales, la provincia, rutas nacionales, el gobierno nacional y en los yacimientos, que están intransitables, que son rutas que corresponden a las empresas productoras.

Bueno acá va a haber gente que se va a tener que poner el poncho, ¿no?», se quejó.

Histórica desidia.

Con dolor y bronca, el titular del sindicato petrolero más importante reclamó lo que solicitan hace varias décadas gobernadores e intendentes (uno de ellos es precisamente Rucci que fue intendente de Rincón de los Sauces), además de los millones de usuarios, de que de una vez por todas las autoridades pertinentes cumplan con las promesas de mejorar las rutas, en especial la 151. Esta desidia se ha cobrado muchas vidas.

«Todos los días hay accidentes, ayer perdió la vida un compañero, dos días antes había chocado un colectivo donde hubo más de 15 o 20 compañeros lesionados. Y no solamente eso, ¿no? A los que tenemos familia y nos toca transitar por esa ruta, ya hemos vivido situaciones muy difíciles. Los caminos están totalmente destrozados, las rutas que se están haciendo tardan siglos, y otras que no se hace nada, ni siquiera mantenimiento», criticó Rucci. «Basta de desidia señores, sin rutas no hay Vaca Muerta», añadió.

También puso en la mesa de discusión un dato: por las rutas de Vaca Muerta transitan más de 20.000 trabajadores y trabajadoras diariamente, en rutas que están colapsadas por el tránsito. «Tenemos de yacimiento a yacimiento, a Neuquén, por ejemplo, tres horas, dos horas y media a Cutral Co, que hay 100 kilómetros. Las rutas están totalmente colapsadas», dijo Rucci.

«Y luego están los accesos, los que no sean por la ruta 7 o la ruta 5 a Rincón, ni hablemos de venir de Buta Ranquil o venir de Catriel para Rincón, todo camino de tierra, totalmente destruido. No se puede transitar más y lo que es Vaca Muerta, todos lo sabemos, todos los días hay un accidente, todos los días se mutila gente en un accidente o se muere, como en el caso del compañero Riquelme», concluyó Marcelo Rucci.

Fuente La Arena