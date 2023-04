Un escándalo se hizo presente en las redes sociales cuando una fanática de Tini Stoessel apuntó contra el fandom de otras artistas, en puntual Lali Espósito, vía redes sociales. En medio de este mensaje, La Joaqui puso “me gusta” avalando el comentario y estalló el conflicto.Cuando Emilia, Cazzu o La Joaqui usaron mechas rojas, ciertos se quedaron en el molde, pero ni bien vieron la foto de Tini salieron a ensuciarla, que no se note el odio que le tienen, pero mientras más hablen, más importancia le dan”, expresó Mili, una fanática de la exprotagonista de Violetta.A pesar de no ser mencionada, el mensaje intentó demostrar que quienes atacaban a Tini eran, además de otros grupos de fans de otras artistas, las críticas principales llegaron por parte del fandom de Lali. Pero como no quedó explícito, lo explicaron en los comentarios.