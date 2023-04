Se trata de una novela de ocho capítulos: la víctima, el victimario, la sociedad de alvearense, la Fraternidad de Belén, el infierno, el despertar, la Iglesia y la Justicia.

La periodista Claudia Giacobbe presentará hoy el libro de su autoría «La Verdad los hará libres», basado en el caso del cura José Miguel Padilla, denunciado por abuso sexual por Vicente Suárez Wollert durante su permanencia en la Fraternidad de Belén, de Intendente Alvear.

La presentación del libro será este sábado desde las 19 horas en el Centro Cultural El Alero, en calle 24 entre 9 y 11.

El libro de Giaccobbe se centra en la historia de Vicente, quien con 19 años ingresó al establecimiento eclesiástico de los Capuchinos Recoletos, donde asegura que fue abusado sexualmente por Padilla y así lo denunció penalmente en el año 2019, caso que se espera llegue a juicio en el mes de mayo de este año.

No ficción

En diálogo con El Diario, la periodista piquense explicó que se trata de un texto «de no ficción, novelado».

Giacobbe recordó que «la idea del libro fue después de escribir una nota del caso en pandemia y pensé que esto no era para que se pierda al día siguiente, como sucede en la vorágine informativa. Contacté a Vicente y le dije si no quería que escribiera su historia en un libro, y no solo accedió, sino que me dio todos sus apuntes del libro que él no pudo terminar y durante todos los jueves de la pandemia hablamos tres horas por videollamada».

Pero se suman a estos capítulos un contexto de pesos y datos concretos.

«Cuando terminé la novela, me pareció que había que profundizar en el tema es contable, es terrible, pero se puede contar porque termina bien. Hoy Vicente es docente de educación especial y pudo así cumplir lo que él quería, que era brindarse al prójimo, y ahora lo hace desde esta profesión».

Contexto

De la investigación periodística surgieron otros siete epílogos, con los mismos nombres, donde Giacobbe describe el perfil de las víctimas y de los victimarios, el papel de la sociedad que «casi sacraliza la figura del sacerdote», también se refiere a los lugares de abuso, los despertares de las víctimas con testimonios de sobrevivientes, otra capítulo de la Iglesia con foco en las normativas (sin las nuevas disposiciones del Papa Francisco porque el libro se editó antes) y, finalmente, un capítulo sobre la Justicia con los nombres de los 150 curas, religiosos y monjas acusados de abusos dentro de la Iglesia, más la información de juicios y condenas.

La cronista aclaró que no pudo hacer el capítulo delas víctimas «porque eran horas de lecturas muy opresivas y no podía avanzar».

La víctima

Vicente Suárez Wollert, quien estará presente en la presentación del libro, es oriundo de la localidad entrerriana de Santa Elena.

Según recordó la autora del libro, «en 2015, con 19 años, ingresó a la Fraternidad de Belén y al poco tiempo tuvo un episodio violento con Padilla, que son situaciones de manual, porque los abusadores eclesiásticos tras cometer el hecho le echan toda la culpa a la víctima, los señalan como la tentación del diablo y un escollo hacia el camino a la santidad».

Y agregó sobre la historia de la víctima «en uno de esos episodios Vicente se fue, pero durante dos o tres años más intentó seguir su vocación religiosa y se fue a otro Convento en Paraguay. Tras una enfermedad que lo obligó a dejar esa vida, comenzó a contactarse con la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina y ahí empezó su proceso, primero de reconocerse como víctima y luego comenzar a sanar para terminar haciendo la denuncia en el año 2019».

El cura

José Padilla nació Adrogué, Buenos Aires, tuvo vinculación con los militares desde muy joven y e inicio su carrera como sacerdote en San Luis de la mano del obispo Juan Rodolfo Laise, denunciado por revelar a los militares lo que los presos le contaban en las confesiones durante el Terrorismo de Estado.

Posteriormente, se peleó con Liase y se fue a Tres Arroyos, donde fue expulsado por su «perfil educativo excesivamente represivo».

El cura recayó en Jacinto Arauz, donde armó un revuelo y hechó a algunos curas que lo cuestionaron por sus prácticas, hasta y aterrizó luego –de la mano del ex obispo Brédice y bendecido por algunas familias de alto poder adquisitivo- en Intendente Alvear.

En la localidad del norte pampeano se recuerdan aún algunas reuniones donde con megáfono se calificaba de «víbora» que se quemaría en el «fuego purificador» a Cristina Kirchner, en los días en que se debatía por el aborto.

El cura Padilla tuvo también su momento de carapintada.

En 1987 y siendo capellán del Ejército, Padilla fue vinculado con el alzamiento militar encabezado por Aldo Rico, motivo por el cual fue investigado judicialmente.

Tras la denuncia penal y su a la Fraternidad de Belén de Alvear, Padilla se recluyó en un convento de San Luis, donde dicen que su salud desmejoró y no se descarta que sea éste un motivo para dilatar el juicio oral en su contra por «abuso sexual agravado», que se esperaba inicie en los primeros días de mayo

