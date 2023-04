La funcionaria municipal indicó que actualmente está vigente un plan de pagos de hasta 24 cuotas con una «tasa mínima» de interés establecida en el 1 por ciento mensual, y quienes paguen las deudas al contado tendrán un descuento del 50 por ciento en los intereses.

«No podemos hacer nada más para que la gente se acerque, y el que no paga es porque no puede o no quiere pagar», planteó la hermana melliza de la intendenta Mónica Curutchet.

La entrevistada indicó que los beneficiosos planes de pagos están destinados para que los sectores más vulnerables puedan cancelar sus deudas, pero los aprovechan mayoritariamente los especuladores inmobiliarios.

«Ya vendrán las intimaciones previas a la etapa judicial, donde los deudores afrontarán demandas. Hay intimaciones en base a las deudas que tienen los frentistas, porque acá son todos iguales, los que deben mucho y los que deben poco», dijo Curutchet.

«Empezamos con intimaciones leves para quienes adeudan más, porque son mas difíciles y debemos cortar la prescripción de deudas. Los invitamos a que se acerquen (a regularizar las moras) y después se judicializarán las deudas», confirmó.

Lo mismo ocurre con las deudas por infracciones de tránsito que fueron sentenciadas en el Juzgado de Faltas. «Ahí también se está intimando. Hay morosidad y se está cobrando», aseguró.

Presupuesto y Tarifaria

Véronica Curutchet anticipó que «en los próximos días se enviará el proyecto de Presupuesto y la Ordenanza Tarifaria» al Concejo Deliberante local. Los gastos para este año superarían los $ 1.300 millones y se solicitará un aumento de tasas municipales del 30 por ciento.

«El año pasado (que se presupuestó casi $ 1.000 millones) se sorprendieron por el monto, pero me quede corta porque los ingresos superaron los presupuestado», recordó.

«La Tarifaria seguramente irá con aumento porque nos tenemos que amoldar a la actualidad, porque el año pasado aumentamos muy poco, porque se actualizó el 57 %. Y esto repercute en el índice coparticipable, porque el principal ítem es el recurso propio y si el resto de los municipios cobra más los impuestos obviamente que van a tener mejor índice de coparticipación, pero también tengo que ajustar porque pierdo por los índices de inflación», explicó.

«Los empleados -evaluó- necesitan una actualización de sueldos para poder subsistir, y la municipalidad el sueldo que tiene son las tasas municipales y evidentemente las tenemos que ir actualizando».

Según, la encargada de las finanzas municipales los aumentos de las tasas comunal «no será una exageración, pero nos tenemos que almodar a la situación económica del país que estamos viviendo».

Igualmente, expresó que inicialmente se reunirá para «hablar con los concejales para ver que visión tienen y tratar de perjudicar lo menos posible a los vecinos». «Pero, necesitamos seguir recaudando para seguir funcionando y seguir brindándonos a la comunidad que puso a esta gestión al frente del municipio y es a la que le debemos rendir cuentas y debemos retribuir lo que sentimos que necesita la comunidad», concluyó.