La joven montenievense Denise Winschel, con un promedio de 9.13, es la nueva abanderada de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde además participa de la vida política-institucional representando al Claustro de Estudiantes en el Consejo Superior. «Siempre me gustó la Química y cuando algo te apasiona te lleva para adelante. Estoy muy contenta por este logro y me llena de orgullo y felicidad porque demuestra todo la dedicación que tuve y le dejé a la carrera», dijo Winschel.

«En Monte Nievas estamos muy activos y logrando cosas muy lindas, tenemos bailarines, una reina nacional y ahora una abanderada», expresó risueña.

La joven pampeana comenzó estudiando la carrera de Ingeniería Química, donde inicialmente concluyó la especialización en Petroquímica y ahora está terminando la de Medio Ambiente. «Me quedan dos materias para finalizar la especialización de Medio Ambiente y la tesis que trataré de hacer en relación a las dos orientaciones, porque como son dos carreras distintas tendría que hacer dos tesis, pero la idea es hacer una tesis vinculados las dos carreras», anticipó.

El consejo no cayó en saco roto, como dice el refrán popular. Hizo la carrera en el tiempo establecido y tiene el mejor promedio de la unidad académica. «¿Cómo me entere que era la abanderada?, bueno en realidad me sorprendió mucho. En los primeros días de marzo subieron la información a la página (web) de la facultad, pero ese día rendía un examen y como

no lo había visto, me avisaron antes del examen. Sentía una emoción tan grande que casi no podía hablar».

Compromiso político social.

Winschel comenzó la carrera de Ingeniera Química en 2018 en la UNCuyo. Integrando una agrupación independiente logró representar al Claustro de Estudiantes en el Consejo Superior. «Hoy tengo bastante participación política en la vida universitaria. Y es bastante incentivador, porque por más que te metas en la vida universitaria, si tenés constancia y organización vas a poder hacer la carrera universitaria con normalidad», aseguró.

Pero, además participó en la ONG Juntando Sonrisas-San Rafael, desde donde colaboran con comedores y merenderos de la ciudad del sur mendocino. «Me metí con todo y me trato de organizar con todo. La verdad es que a veces me faltan horas en el día. Por suerte lo puedo llevar adelante, y no me afectó el rendimiento universitario porque tengo un muy buen promedio. La ONG nació en 2017 y cuando llegué me involucré para hacer amigos y participar, y me encanta porque colaboramos en comedores y merenderos», resaltó.

Convocada por CNEA.

La entrevistada cuenta con «un grupo de estudio muy lindo», y considera que sus compañeros «son como hermanos», y tiene certezas que serán «mis amigos toda la vida». Tiene una beca de la Fundación Retama que otorga a estudiantes con buenos promedios, y recomienda a quienes se quieran inscribir para gestionar el apoyo económico.

«Hoy no tengo definido el futuro, pero actualmente me encuentro más inclinada por la especialización de Medio Ambiente y la biorremediación del agua. A principio de año me ofrecieron ir (a trabajar) a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Buenos Aires, pero finalmente no fui, y menos mal porque sino no podía recibir la bandera», reveló.

«En realidad me postulé para una beca, pero les gustó mi currículum y me convocaron directamente para un puesto laboral. Hoy quiero terminar las materias que me quedan y seguramente alguna posibilidad surgirá en el futuro», expresó.

Frustración y constancia.

Después de pasar -recientemente- una jornada «muy bonita y emocionante» en el acto oficial en la que recibió la bandera de ceremonia de la alta casa de estudios mendocina, donde estuvieron sus padres y familiares que viajaron desde la pequeña localidad pampeana, Denise recordó que su relación con la química tuvo algunos altibajos.

La abanderada en la Escuela 43 de Monte Nievas y escolta en el Colegio Juan Humberto Morán de Eduardo Castex, en la secundaria obtuvo una medalla de plata en su primera participación en las finales nacionales de la Olimpiadas de Química y el segundo año no tuvo los resultados esperados.

Ahí pensó en continuar otra carrera universitaria. «Estaba bastante frustrada y un día me paró la profesora Mary Robles y me dijo que tenía capacidad, pero me transmitió que el éxito en las carreras universitarias se basa fundamentalmente en la constancia y se lo tengo que agradecer», destacó.

«Todo se construye con constancia, porque no es que yo sea inteligente o sobrenatural, más que nada hay que tener constancia, dedicarle tiempo y elegir algo que te guste, que te apasione y ayude para ir hacia adelante. Si no ponemos tiempo, no somos constantes y no nos organizamos, es muy difícil de lograrlo», destacó.

