La FIFA de Gianni Infantino le sacó a Perú la localía del Mundial Sub 17 en 2023 como consecuencia de su «incapacidad para construir la infraestructura necesaria» para organizar una competición de esta magnitud. Como consecuencia, el campeonato que se llevará a cabo entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre todavía no tiene una sede oficial definida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

A través de un breve comunicado en sus canales, la máxima entidad de este deporte a nivel global confirmó que el país sudamericano ya no será el anfitrión del evento. Sin embargo, no descartó «organizar un torneo en Perú a futuro» si cumple con los requisitos obligatorios para este tipo de casos.

Mediante los perfiles de sus redes sociales, la entidad presidida por Infantino informó que «lamentablemente, retiró a Perú los derechos de sede de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 luego de extensas discusiones entre la FIFA y la Federación Peruana de Fútbol (FPF)». Incluso, fue más allá y brindó los motivos para semejante determinación a poco más de siete meses del arranque de la competencia juvenil.

La FIFA le sacó a Perú la localía del Mundial Sub 17 en 2023: el comunicado oficial

«Tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la FIFA ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023. No obstante, la competición se seguirá disputando del 10 de noviembre al 2 de diciembre del corriente. Más adelante, el Bureau del Consejo de la FIFA nombrará un nuevo anfitrión».

«La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo. A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición. La FIFA desea dar las gracias a la FPF por su esfuerzo y no descarta organizar un torneo en Perú en el futuro».

