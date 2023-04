Casi un siglo tuvo que pasar para que formaran parte de la historia las vidas de las hacheras de La Maruja, como Juanita, Mirta, Feliza y Margarita, quienes durante una recorrida con Télam por ese pueblo del noroeste de La Pampa rescataron del olvido aquellos años dedicados a este oficio en el corazón del monte de caldén, que a filo de hacha partió sus vidas en dos.

No fue la llegada del tren, en 1927, lo que definió los inicios de La Maruja, como en los demás pueblos, sino los obrajes de hacheros y hacheras que llegaban a estas tierras con el augurio de prosperidad.

Ya estaban instalados las familias hacheras, cuando los rieles del ferrocarril llegaron a estas tierras en 1927, un año antes de la fundación del pueblo / Foto: Victoria Gesualdi.

A la par de los hombres, las mujeres desmontaron bosques, abrieron caminos, produjeron toneladas de madera y sobrevivieron a la explotación y la miseria de los toldos. De todo eso sólo queda el relato de unas pocas.

En el mediodía de un sábado, el chirrido del portillo de madera irrumpe en el silencio de este pueblo de cinco cuadras por siete de pura llanura.

Ranchos en La Maruja, Rancul, 1935. Gentileza del Archivo Histórico Provincial «Prof. Fernando E. Aráoz», Dirección de Patrimonio Cultural de La Pampa. Fondo «Fototeca Bernardo Graff».

Desde la puerta de su casa, Juanita Sombra comienza a desempolvar, ansiosa, su historia: «Yo soy hija de hacheros, así que ya desde chiquita empecé. Fue toda una vida en el hacha».

Según los cálculos de sus vecinos, Juanita es la más grande del pueblo. De sus 82 años, al menos la mitad los pasó entre aserraderos y montes de la zona.

«Nosotras hacíamos de todo: voltear caldenes, pelar postes y varillas, cortar la leña, quemar las ramas, hacer rastrojos», enumera la mujer durante una visita de Télam en La Maruja.

«Nosotras hacíamos de todo: voltear caldenes, pelar postes y varillas, cortar la leña, quemar las ramas, hacer rastrojos» cuenta Juana Sombra / Foto: Victoria Gesualdi.

El del hacha era un trabajo bravo, robusto. «Todo a fuerza de pulmón», dice Juanita, mientras frota las yemas curtidas sobre la palma de su mano.

Dependiendo del pedido del patrón es como se daba la hachada: talaban del tronco o, si el objetivo era desmontar para la incipiente agricultura, los tiraban de raíz.

«Apenas si llegaba a asomar la cabeza de los pozos que cavaba alrededor de los caldenes para hachar sus raíces y así tirarlos», cuenta.

El cuerpo cansado y la voz casi imperceptible de Juanita Sombra recupera la fuerza, la bravura, cuando agarra el hacha para demostrar cómo solían cortar la madera retobada del caldén / Foto: Victoria Gesualdi.

Hasta de dos metros de diámetro era el tronco de un caldén, árbol característico de La Pampa, y 12 metros podía alcanzar de altura, mientras que el cuerpo menudo de Juanita no supera los 1.55.

«Una fuerza bárbara había que tener, era mucho esfuerzo para el cuerpo», asegura la hachera, que a cada golpe de hacha parecía estar «por partirse en dos».

A sus 18 años se casó con Facundo Sosa, con quien durante décadas fueron de campo en campo desmontando, solos con el hacha, la cuña y el mazo.

Fue la explotación del caldén, el principal recurso forestal de La Pampa, la que dio lugar a la fundación de estos pueblos en el centro, norte y oeste de la provincia / Foto: Victoria Gesualdi.

«Para los caldenes más grandes usábamos el serrón (sierra larga que tiene un asa en cada extremo). Mi marido tiraba de un lado y yo tiraba del otro, así los íbamos tirando», recuerda.

«La primaria no la pude empezar siquiera porque vivíamos en el campo», lamenta Juanita, que enseguida agrega, orgullosa: «Pero de grande fui yo misma la que abrí el camino (ahora ruta provincial 11) que lleva a la escuela albergue El Tala, en Rancul, donde estudiaron mis hijos».

El cuerpo cansado de Juanita recobra toda su fuerza cuando se aferra al hacha –y no la suelta– para demostrar cómo es que solían cortar la madera del caldén.

Según cuentan los vecinos, en La Maruja llegaron a existir cuatro aserraderos que trabajaban la madera. Junto a la ruta, aun quedan los restos de uno de ellos / Foto: Victoria Gesualdi.

A su lado y agarrada de las manos camina monte adentro Mirta Benítez.

«De mis ocho hijos, cuatro fueron criados en el monte y los otros cuatro en ‘cuna de oro’, en el pueblo», cuenta Mirta (70) y una risa fácil se le dibuja en su rostro agrietado por el viento impiadoso de La Pampa.

«No era fácil. Cuando eran bebés me los llevaba en un cajoncito de madera y los acomodaba bajo un caldén. ¿Sabes quién me los cuidaba mientras hachaba? Un perrito, él los vigilaba», recuerda.

Mirta Benitez llegó al campo «de grande» cuando fueron a trabajar con Lalo, su marido de 82 años, hoy hachero jubilado, con quien se casó a sus 15 años / Foto: Victoria Gesualdi.

Al campo llegó «de grande» cuando fueron a trabajar con Lalo, su marido que hoy tiene 82 años, con quien se casó a sus 15 años. Criada en el pueblo, admite que no sabía, realmente, lo que era el monte.

«Cuando llegamos allá, no lo podía creer. Miraba el toldito de paja y me preguntaba: ¿Acá vamos a dormir? No había nada, sólo caldén. Nunca tuve tanto miedo como esa noche», narra Mirta de su llegada al campo en Colonia Lobocó, al sur de La Maruja.

En un pozo semi subterráneo para que conservaran la temperatura, las familias hacheras levantaban sus toldos con horcones, palos a pique, ramas y pasto puna.