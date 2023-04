Yésica Carolina Muñoz fue condenada a tres años de prisión en suspenso en el marco de un juicio abreviado por ser autora del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha (Cosega). Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que existe un convenio por el cual la imputada se comprometió a devolver 20 millones de pesos.

La sentencia fue dictada por el juez de control Diego Ariel Asin al homologar el abreviado convenido entre el fiscal general Sebastián Mendiara, el defensor particular José Aguerrido y la propia imputada, una exempleada de la Cooperativa de 37 años. Allí se dijo que “abusó de la confianza otorgada”, que “con sus maniobras la entidad sufrió un perjuicio económico” y que ella fue “infiel al quedarse con dinero ajeno”La Cooperativa, si bien no se constituyó en la causa como querellante particular, fue informada del acuerdo y, luego de ser evaluado el tema en el consejo de administración, brindó su consentimiento, según informó este martes prensa del STJ.

Asin, en el fallo, destacó que ese acuerdo “no le impide a la Cosega intentar un resarcimiento económico; sino que por el contrario la sentencia -derivada de la presentación del juicio abreviado- podrá eventualmente ser aportada como un elemento probatorio en caso de que el damnificado pretenda acudir al fuero civil”.Mendiara, al referirse al fallo, señaló que existe un convenio firmado entre la Cooperativa y Muñoz por el cual la exempleada se comprometió a devolver el dinero sustraído y que esa suma se estimó en 20 millones de pesos. Y acotó que “el abreviado, que está firme porque las partes renunciaron a los plazos, habilita además a la Cooperativa a ir rápidamente al fuero civil si es que quisiera hacerlo”.

El artículo del Código Penal por el que Muñoz fue condenada prevé penas de un mes a seis años de prisión y refiere a quien “por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos”. En el caso de la imputada se evaluó que no tiene antecedentes penales. Fuente La Arena