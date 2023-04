«Era una escena que se ve en las series americanas. Cuesta creerlo», dijo un investigador a un portal de Trenque Lauquen. Fue para hablar de la horrorosa escena que hallaron en el crimen de Ana María Aristimuño, la docente y dirigente gremial.

La víctima estaba sentada en la silla, atada, con un pañuelo en la boca y estrangulada.

Ana Aristimuño, una vecina, madre y docente de Trenque Lauquen, fue asesinada el día sábado. El crimen conmocionó a la ciudad del oeste bonaerense, reveló el portal Infoecos.

Por ahora, los investigadores no revelaron que haya pistas. Lo que no quiere decir que la investigación policial y judicial las tenga. No hay detenidos ni se apuntaron sospechosos. Tampoco se reveló si se trata de un hecho que involucre a una persona conocida de la víctima o se trata de un robo o un hecho ocasional.

Según revela el portal Infoecos, hubo menor circulación vehícular y concurrencia a los lugares públicos, por el impacto del crimen. «Es común cuando se conocen noticias de estas características que se verifique un movimiento mucho menor», dijo un investigador a ese portal.

Aristimuño fue hallada por familiares directos, su Madre y Hermana, sentada y atada. Tenía marcas en el cuello que le habrían producido asfixia, y un pañuelo en su boca.

Al existir el secreto del sumario, se complica conocer detalles más puntuales y, cien por ciento, fidedignos. Se estima en las fuentes consultadas que el asesinato se produjo el sábado. La víctima vivía sola. Su padre que compartía el lugar tiene 90 años y se encuentra internado, desde hace más de una semana.

Madre de dos hijos, uno de ellos radicado en la ciudad de Buenos Aires y el otro, que compartía domicilio, no se encontraba en Trenque Lauquen.

En el interior del inmueble que habitaba no se verificaron faltantes de elementos. Tampoco desorden. No hubo pelea antes del crimen en ese lugar.

El ingreso al lugar de quién o quienes fueron autores del asesinato se produjo por la puerta del patio. Hay algunos inmuebles sin habitar.

Los vecinos interrogados por la Policía que se encuentra al frente de tratar de lograr el esclarecimiento, señalaron que no tienen presente se produjeran durante el sábado u horas previas, reacción de los perros que tienen dueño, en el vecindario. No hay ningún vestigio que permita a los investigadores, dar cuenta, que se ingresó por el frente de la vivienda.

Aristimuño era una mujer carácter y se la había visto en estos días, sana y con gran vitalidad. Realizaba sus actividades como docente en forma normal, participaba en UDOCBA gremio al que estaba adherida y fue una de las impulsoras en el distrito, como también asistía a la conocida y prestigiosa academia de tangos Mala Junta.

Cumplía con sus tareas en la Escuela número 47, a pocas cuadras del domicilio donde fue encontrada. Tenía 54 años.

Militó políticamente, integrando la lista de candidatos a consejera escolar por el Partido Justicialista de Trenque Lauquen, en dos oportunidades. Esa agrupación política emitió un mensaje público por la muerte de la docente: «Lamentamos profundamente la muerte de la compañera Anita Aristimuño. Acompañamos a familiares y amigos en su dolor y deseamos mucha fuerza para afrontarlo», expresó el PJ.

En las redes sociales se han multiplicado los mensajes de adhesión a la familia y el dolor que experimenta la pérdida física, y las características tortuosas de su muerte.

La cuadra de la calle Carlos Casares donde está la vivienda fue vallada hasta altas horas. Trabajó intensamente la Policía de Trenque Lauquen, Policía Científica y la DDI.

Ana Aristimuño fue sepultada, pasadas las 17 horas del domingo en el cementerio de Trenque Lauquen.

Fuente El Diario