El juez federal Juan José Baric (foto) aclaró que, por un lado, se tramita la investigación penal y, por el otro, ya notificó al Consejo de la Magistratura para que determine si el juez Pablo Díaz Lacava merece una sanción o la destitución de considerar que existió mal desempeño en sus funciones.

El juez de Santa Rosa, Juan José Baric, dijo que ya notificó al Consejo de la Magistratura la denuncia penal presentada por los tres secretarios del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa contra el juez Pablo Díaz Lacava por supuestos maltratos, abuso de poder y violencia laboral y de género. «Ellos analizarán si hay mal desempeño, más allá de que haya delito o no, y son quienes pueden destituirlo», indicó.

El funcionario judicial dijo que el denunciado Díaz Lacava no puede ingresar al edificio del TOF ni mantener contacto de ningún tipo con los denunciantes, también precisó que delegó la investigación en la fisala Iara Silvestre.

«La denuncia la presentan los tres secretarios del tribunal con anuencia de los otros dos miembros del tribunal, los jueces. Hacen conocer situaciones que podrían ser delitos. La fiscala nos pidió la prohibición de acercamiento porque los denunciantes están con temor. Ante la situación apremiante y reciente, tomamos la medida extrema de prohibir el ingreso para que vuelva el normal funcionamiento del tribunal y porque existe la posibilidad de juntar pruebas en el propio tribunal», indicó.

Además, dio que la medida también protege al propio acusado ya que así se evita «cualquier tipo de roce o inconveniente». «La prohibición de acercamiento es a 300 metros con los secretarios y los empleados, no así con sus colegas. Y cualquier tipo de contacto», apuntó.

«El expediente está delegado en la fiscalía. Ellos tienen toda la instrucción a cargo. Por lo tanto, testimoniales, levantamiento de pruebas, pericias, está en manos de la doctora Silvestre», dijo. «Ignoro qué medidas se han tomado», aclaró.

Sobre el futuro de la causa, que está «arrancando», Baric señaló que el juez puede ser destituido por el Consejo de la Magistratura. «Nosotros estamos en una investigación que está en pañales. Puede terminar en la nada. Como puede llegar que termine con una condena. Es el abanico de posibilidades, va de la hipótesis mínima a la máxima», dijo.

En cuanto al Consejo, indicó que ya está notificado, ya que tiene obligación como juez de informarlo. «Lo que ellos estarían analizando si ha tenido un mal desempeño en su función. El mal desempeño no solo significa cometer un delito, sino simplemente, puede ser el maltrato con los empleados, con los profesionales, o mala práxis, que de alguna manera no resuelva bien las cosas. Tal vez no sea delito, pero sí ser plausible de una sanción», completó.