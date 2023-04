El equipamiento asignado a las reparticiones de toda la provincia permitirá mejorar la calidad del servicio, al tiempo que facilitarán la tarea cotidiana y, en definitiva, impactarán en el acceso a la Justicia, un derecho inalienable que otorga equidad e igualdad a las y los pampeanos. La inversión conjunta de los gobiernos nacional y provincial ascendió a $32.719.920.

Ziliotto y Soria fueron recibidos por el intendente municipal, Manuel Feito y, junto a el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Losi y Eduardo Fernández Mendía; intendentas e intendentes y titulares de registros civiles y juzgados de paz participaron del acto

El intendente Feito celebró que “por primera vez un ministro nacional visita nuestro pueblo” y agradeció al gobernador Ziliotto, quien “desde el regreso de la democracia a la fecha es el gobernador que más veces ha venido a Lonquimay”.

Destacó el criterio “federal” con el que trabajan los gobiernos nacional y provincial y puso de relieve que “esas políticas han posibilitado que localidades chicas como la nuestra hayamos recibido, como la demás de la provincia: ambulancias, viviendas y hoy este equipamiento”.

Calidad institucional y trabajo articulado

El gobernador Ziliotto dio la bienvenida a Martín Soria y enfatizó que “salir al territorio es una característica del gobierno nacional y del provincial, pero también forma parte de esa integración patagónica que nos ha incluido a través de políticas públicas”.

“Esta entrega -dijo el mandatario- se enmarca en la concepción de un gobierno nacional que impuso una agenda federal que se complementa con la vocación de La Pampa de una política de Estado que llamamos descentralización y tienen un eje en común: llegar a cada rincón con políticas de inclusión e igualdad de oportunidades”.

“Hoy llegamos con equipamiento tecnológico a cada una de las 80 localidades pampeanas. Es un derecho que tienen las y los pampeanos, vivan cerca o lejos, tengan pocos o muchos habitantes. Más aún en los tiempos que vivimos, miramos a partir de la necesidad que genera un derecho y no a partir de la cuantía del padrón electoral. Estas son políticas públicas que trascienden en el tiempo” dijo el gobernador.

A párrafo seguido enfatizó que “se trata de la calidad institucional que hemos construido entre todas y todos en La Pampa desde que somos provincia, con respeto a la división de poderes y en el marco de la obligación de trabajar en conjunto, lo hacemos permanentemente con el Poder Judicial en una articulación que significa espacios comunes, obligaciones y decisiones comunes”.

Detalló además que en La Pampa se lleva adelante “un proceso de despapelización del Estado, en conjunto con la Jefatura de Gabinete de la Nación, que nos permitirá trabajar de forma remota y totalmente integrados. Hemos avanzado en ese proceso junto al Poder Judicial. La pandemia provocó el aceleramiento de la digitalización, que pasó de ser un proceso a ser un suceso, hubo que resolverlo de inmediato”.

Federalizar las políticas de Estado

El ministro Martín Soria precisó que “el acuerdo que hoy se está convirtiendo en realidad, permite fortalecer el eslabón del sistema de justicia provincial más cercano a la gente, como lo son los registros civiles y los juzgados de paz. Quienes venimos del interior sabemos que estos organismos cumplen una función social, legal y de acompañamiento permanente en cada localidad. Estamos dando un paso fundamental en La Pampa en materia de acceso a la justicia para todos los pampeanos y pampeanas” expresó Soria.

Soria detalló que “este proyecto arrancó en 2017. Otro era el gobierno, uno al que no le interesaba que las localidades más pequeñas de La Pampa, o del interior profundo de la Argentina, tuvieran en sus registros civiles y sus juzgados de paz la posibilidad de contar con tecnología. El acuerdo se firmó, pero al equipamiento no lo trajeron. Por eso la importancia de federalizar este tipo de políticas”.

“Los registros son el primer lugar donde un vecino va a buscar ayuda, a hacer un trámite, y tener tecnología resulta fundamental. Por eso trabajamos y seguimos trabajando. Me siento orgulloso porque hoy concretamos algo que arrancó hace seis años y no se había querido cumplir, pero no cumplir con un gobernador o con un intendente, no quisieron cumplir con la Argentina, con las y los vecinos de cada provincia, y hoy lo estamos haciendo”, concluyó el ministro. Fuente APN