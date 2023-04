«Nos encontramos con decisiones irrevocables, unilaterales y autoritarias que no admiten cuestionamientos ni discusiones, ni explicaciones, ni siquiera ante la evidencia palpable», manifestaron docentes que ayer se concentraron frente al Colegio Nacional para pedir acciones por parte del gobierno ante la violencia en las escuelas. Solicitaron ser escuchados y pidieron que el gremio Utelpa los acompañe.

Ayer por la tarde, un grupo de docentes se reunió frente al colegio santarroseño para, a través de una asamblea, definir los pasos a seguir frente a sus reclamos. Dos voceras leyeron un petitorio que redactaron entre todos y todas que será entregado el martes al Ministerio de Educación. Luego se abrió el espacio para que los y las docentes expresen sus situaciones en los diversos colegios y el encuentro finalizó con una movilización hacia la plaza San Martín.

«Todos los días asistimos a un sinfín de normativas que llegan de modo vertical a los colegios tras consultas inexistentes y en absoluto desconocimiento de la realidad que vivimos en las aulas. Tras los reclamos, nos encontramos con decisiones irrevocables, unilaterales y autoritarias que no admiten cuestionamientos ni discusiones, ni explicaciones, ni siquiera ante la evidencia palpable», leyeron.

Y continuaron: «Todos los días somos protagonistas o víctimas de situaciones de violencia ante las cuales las herramientas que tenemos en las escuelas y el acompañamiento del Ministerio es ineficaz e inexistente», desarrollaron. Por otro lado, manifestaron su preocupación porque observan a sus compañeros y compañeras «perder salud física y emocional como consecuencia del estrés, la violencia y la presión».

Violencia.

En diálogo con LA ARENA, la docente de Lengua y Literatura Rocío Mallía aseguró que «desde hace tiempo ya y en todas las instituciones de la provincia», la comunidad educativa atraviesa situaciones de violencia y que los y las docentes no cuentan con las herramientas para enfrentar el momento.

Siguiendo esta línea, señaló que están «muy desamparados» y que faltan recursos humanos. Es por ello que solicitaron la creación de cargos de equipo CAE y docentes de apoyo a la inclusión en todos los niveles, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos y clínicos.

También pidió que el gremio Utelpa acompañe los reclamos, por lo que el miércoles se volverán a reunir, pero esta vez frente al edificio del sindicato. «Que Utelpa escuche esto. No es la primera vez que lo pedimos, no es la primera vez que hablamos con los representantes gremiales. Pero esperamos que nos acompañe en las medidas de fuerza que son necesarias y que no hubo durante todo el año», manifestó Mallía.

Debates.

La profesional sostuvo que los protocolos ante situaciones de violencia «son un avance», pero necesitan que los «mecanismos se aceiten» para que el «proceso sea más sencillo» para el docente que se involucró y denunció.

Fuente La Arena