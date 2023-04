El candidato a intendente por el FreJuPa lanzó graves acusaciones contra el gobierno de Curutchet, haciendo hincapié en la perdida en el índice de coparticipación durante los 3 años de gestión, “3 años consecutivos de perder en el índice de coparticipación algo está diciendo, se perdieron 250 millones de pesos que se podrían haber invertido en maquinarias o en los colectivos para que los jóvenes puedan ir a estudiar”.

En el video que se puede apreciar en las redes sociales Montelongo además mostró material fotográfico de algunas de las maquinarias y vehículos que se había adquirido antes de que Curutchet asumiera, “se acuerdan del tractor John Deere que andaba por las calles, aquí está en total estado de desuso”, señala al mostrar una fotografía de la maquinaria.

Además, sostuvo que, “no se cumple con la prestación de servicios básicos, y queda demostrado que el problema no es la falta de recursos como generalmente manifiestan, sino que el problema está en que perdieron el control de la gestión”Montelongo también tuvo un párrafo aparte sobre el estado de los caminos vecinales, “quién transita los caminos vecinales sabe que no se pueden pasar ni con tractores, camiones, están cerrados totalmente por las plantas porque no hay cuadrillas que trabajen para eso”.

En otra secuencia del video sostiene que, “necesitamos dar respuesta inmediata a cada uno de los vecinos, no hay excusa de que no hay plata, la plata está, pero no se sabe en que se gasta, porque no se rinde…”

Al finalizar Montelongo aseguró, “sabemos como está la municipalidad, vamos a hacer todo para redoblar el esfuerzo y poder prestar mejores servicios” Fuente Castex Online