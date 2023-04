Analía Franchín apuntó contra Flor Vigna tras sus declaraciones sobre su sexualidad. La cantante se había dicho que se considera demisexual, lo cual despertó una fuerte indignación en la periodista, quien reconoció no estar de acuerdo con dicho término. Así, Franchín puso en tela de juicio a quienes se identifican bajo esta categoría y sus declaraciones generaron una gran polémica.

Todo comenzó cuando la pareja de Luciano Castro dijo en una entrevista con Infobae que es demisexual, término que se utiliza para referirse a las personas que únicamente sienten atracción sexual cuando desarrollan sentimientos románticos por otra persona. Analía cuestionó el uso de esta palabra, le respondió a la modelo e inició un gran debate.

«Yo me considero demisexual porque no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda», había declarado Vigna en aquella nota. «Lo voy a traducir: es lo que antes se decía ‘es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después iban a la cama’. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Dejame de joder!», se quejó Franchín en A la Barbarossa (Telefe).

«Ay, chicos, por favor. ¡Dejémonos de joder con todas estas huevadas! ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos! ¡Dejame de joder!», agregó la conductora. En esta línea, se preguntó por qué esta generación siente la necesidad de etiquetar todo: «Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo? Ahora buscan la palabra en el diccionario, se la aprenden y tienen un título».

Flor Vigna habló sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a Luciano Castro

Recientemente, Vigna habló sobre sus deseos y planes a futuro junto a Luciano. «Estamos muy enamorados y los dos pensamos lo mismo, que va a ser eterno. Pero qué se yo, es algo que va a depender de nosotros», declaró la cantante, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez).

Cuando le preguntaron si había considerado tener un hijo junto al actor, respondió que por ahora no está en sus planes: «Por ahora, me cuido con pastillas. Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho. Antes me cuidaba con Diu». Sin embargo, reconoció que le genera mucha ternura ver a Luciano con sus hijos pequeños, lo cual le hace considerar tener hijos en un futuro: «Me muero de amor cuando lo veo con sus hijos…».