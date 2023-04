El diputado provincial Martín Ardohain (PRO – Juntos por el Cambio) rechazó la iniciativa de su par del FreJuPa, Espartaco Marín (PJ) de promoción de oferta de alquileres y afirmó que la propuesta es un “avasallamiento sobre la propiedad privada”.

El legislador macrista sostuvo que mantuvo una reunión con integrantes del Colegio de Martilleros, quienes le manifestaron su gran preocupación por el proyecto del diputado del PJ pampeano, cuya iniciativa propone la creación de un registro provincial, el impulso de un programa de garantías estatal, el aumento de la oferta de alquileres permanentes y la promoción de la intervención del Estado.

“El diputado Marín ha hecho llegar al Colegio de Martilleros un proyecto de Ley destinado a regular el mercado inmobiliario, con relación al tema de alquileres, proyecto que representa un avasallamiento sobre la propiedad privada, en la medida que pretende condicionar el destino que cada propietario le da a sus inmuebles”, expresó Ardohain.

Y agregó: “Llama la atención la consonancia de este proyecto, con otros presentados en diversas jurisdicciones del país, originados desde grupos políticos relacionados a Juan Grabois, tendencia que también avala el Ejecutivo provincial, por eso si esta es y será la postura del Gobierno provincial, el Gobernador debería explicarles a todos los pampeanos los motivos que lo llevan a ella.”

“¿Si la provincia a través del IPAV, no ha podido llevar adelante un registro ordenado de las viviendas sociales, ni saber en qué estado habitacional se encuentran, pretende registrar y controlar lo que hace el privado con la vivienda?”, cuestionó.

Por otro lado, dijo: “Las acciones de incentivación para que los propietarios obtengan beneficios impositivos no generan una solución de fondo a la problemática habitacional en La Pampa. Hoy en Santa Rosa solo se ven carteles de venta, no porque los propietarios no quieran alquilar, sino que la política económica del gobierno actual y proyectos como el del diputado Marín, generan la restricción del mercado por la gran incertidumbre y temor de los propietarios”.