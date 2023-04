La provincia de La Pampa hasta el momento, es considerada una provincia con presencia del vector Aedes aegipty y sin circulación viral (ausencia de casos autóctonos de dengue). Al corte de la información, realizado el día 22 de abril, se han confirmado 15 casos de Dengue, todos ellos importados los cuales se encontraban al momento del diagnóstico en las siguientes localidades Santa Rosa (3), General Pico (4), Catriló (1), General Acha (6) y Macachín (1).

Además, se notificaron como casos sospechosos 17 pacientes más, de los cuales 6 fueron descartados por pruebas de laboratorio y el resto sigue en estudio. Hasta el momento todos los casos confirmados tuvieron antecedentes de viaje a zonas con circulación viral activa los últimos 45 días, siendo las provincias de origen CABA, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y Salta.

Medidas de prevención.

Desde el Ministerio de Salud se recomienda a toda persona que provenga de zonas de circulación del virus (provincias al noreste de La Pampa y países vecinos) y que presente síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, decaimiento, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolor muscular o en articulaciones, manchas en la piel, cansancio extremo, nauseas o vómitos, sangrados de nariz o encías), use repelente y consulte inmediatamente con el Centro de Salud.

Es de suma importancia que se disminuyan las poblaciones del mosquito vector de la enfermedad a través de la estrategia ampliamente difundida de Patio Limpio:

• Descartar latas, neumáticos viejos y cualquier objeto en desuso capaz de acumular agua.

• Cuidar y desmalezar los jardines.

• Colocar mosquiteros en ventanas.

• Cambiar asiduamente el agua de los bebederos de animales.

• Dejar boca abajo recipientes en uso como baldes, frascos, etc

• Tapar los tanques de agua.

• Utilizar arena húmeda en lugar de agua en floreros, jarrones y recipientes de plantas acuáticas.

• Limpiar canaletas de desagües obstruidos.

• Conservar limpios los alrededores de las viviendas.

• En piletas de lona, verificar la ausencia de larvas y mantenerlas secas, plegadas y bajo techo en caso de no utilizarlas.

Es importante recordar que el mosquito vector es domiciliario y que es fundamental evitar los criaderos del mismo ya que se desarrollan principalmente en recipientes artificiales que contienen agua.

Fuente El Diario