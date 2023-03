Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que estaba por arrojarse por un puente

Luego continuó: “Estaba recién arrancando a caminar y estaba llegando a la mitad del puente, colgado del lado de contramano. Por ese carril los autos pasaban por abajo y no lo veían; si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, un auto pasaba y él le caería encima. Teníamos que hacer algo. Entonces dimos la vuelta y lo volvemos a ver ahí. Dimos tres vueltas y fue como que también, con toda la situación como está hoy en día, dos chicas solas en la calle, es como que también hasta te da miedo frenar”.

Finalmente, intervinieron cuando ya la Policía estaba en el lugar y contó que su amiga le dijo al hombre que no se iba a morir, sino se iba a lastimar fuertemente. “Entonces cuando mi amiga le dice eso, levanta la mirada y me dice ‘¿Vos sos Zaira Nara? Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa”.

Por último, contó que llegó al lugar en transporte público. “‘¿Te tomaste un colectivo para venir hasta acá?’. Y le digo: ‘¿cómo puede ser no se puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Y te vas a lastimar. No, no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte. Pero te digo que no es por acá’”, detalló la modelo y así lentamente el joven se fue acercando a la reja. De esa manera, logró disuadirlo para que no se tire.

Cómo prevenir un intento de suicidio

Reconocer signos de alerta

Signos de aislamiento

Persistencia de pesimismo

Dificultad para comer, dormir y trabajar

Desesperanza

Llanto

Repentino cambio de conducta

Eliminando prejuicios.

El suicidio no es ni bueno ni malo, tampoco un hecho delictivo, es una situación de sufrimiento. La Línea 135 de Prevención del suicidio y ayuda a las personas en crisis y allegados, esto lo brinda la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia. Sino, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911.