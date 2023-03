Un músico argentino demandó a los Rolling Stones por plagio

: Attempt to read property "child" on null inon line

El vínculo entre los Rolling Stones y nuestro país siempre fue sólido, con varias visitas de los británicos y enormes muestras de afecto. Sin embargo, en los últimos días se conoció un curioso conflicto entre un compositor argentino y el grupo comandado por Mick Jagger y Keith Richards. El músico los demandó por violación a los derechos de autor y adujo que la canción de 2020 Living in a Ghost Town está basada en otros dos temas de una banda española.

León tiene un motivo para plantear esto. Según relató, le había dado un demo a un familiar cercano de Jagger, quien respondió que las canciones «eran un sonido que los Rolling Stones estarían interesados en utilizar».

Sin embargo, Sus Majestades Satánicas «nunca pagaron al demandante, ni obtuvieron la autorización para el uso de So Sorry ni Seed of God«, subraya la presentación judicial.

Living in a Ghost Town, estrenada durante la pandemia de Covid-19 en 2020, fue el primer lanzamiento de los Rolling Stones luego de ocho años, y refleja aquellos tiempos de calles vacías y ciudades fantasma.