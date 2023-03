Siete equipos intentan quedarse con los tres casilleros que restan completarse de los cuartos de final del Torneo Provincial «Néstor Doroni – Mario Ayala». La sexta, y última, jornada de la fase de grupos se disputa en simultáneo, en el horario oficial de las 17 horas, en todas sus zonas.

Por el momento son cinco los clasificados a cuartos de final por lo que solo quedan definirse tres lugares en los playoffs. Los que ya están en esa instancia son All Boys, Estudiantil, Mac Allister, Racing Club y UD Bernasconi. Los que ya no tienen chances de meterse en la siguiente instancia son Costa Brava, Independiente de Doblas, General Belgrano y Unión de General Campos.

Los ocho encuentros de la sexta fecha son los siguientes: Zona «A»: Mac Allister (10) – Costa Brava (1) (Santiago Sepúlveda); Independiente (D) (6) – Racing Club (10) (Cristian Rubiano). Zona «B»: Ferro de Alvear (7) – UD Bernasconi (9) (Franco Morón); All Boys de Trenel (6) – Unión de General Campos (3) (Andrés Cuello). Zona «C»: Deportivo Winifreda (7) – Alvear FBC (8) (Shair Salomón); General Belgrano (3) – Estudiantil de Castex (10) (Gerardo Castaño). Zona «D»: Juventud Regional (5) – All Boys de Santa Rosa (15) (Marcelo Pardo); Cultura Integral (5) – Pampero de Guatraché (2) (Iván Ramonda).

Esta tarde las miradas estan centradas en el Grupo «C», donde Winifreda está obligado a ganarle a Alvear FBC para seguir en carrera. Un empate le daría el pase a los Azules.

Por otra parte, en la Zona «D», tres equipos buscan el único lugar disponible. Juventud Regional y Cultura Integral tienen 5 puntos, mientras que Pampero suma dos unidades. Si la Estrella de Guatraché le gana por dos goles a los de Barón como visitante y Juventud Regional no suma ante All Boys los sureños serán los clasificados. Si se producen dos empates en los juegos de la zona el clasificado será Cultura Integral por los partidos entre sí ante Juventud Regional (2 a 0 y 1 a 1).

También será importante lo que suceda en la Zona «B» donde UD Bernasconi ya tiene su lugar en cuartos, pero Ferro de Alvear y All Boys de Trenel aún no. Los primeros dependen de sí mismos ya que ganándole a Bernasconi estarán en cuartos. Los de Trenel, en cambio, necesitan ganarle a Unión de Campos y que Ferro no triunfe ante los sureños.

También se definirán las posiciones finales en la tabla general que determinarán los duelos de cuartos de final, pero también la ventaja de localía hasta las semifinales. Por el momento el mejor es All Boys de Santa Rosa, pero Estudiantil, Racing y Mac Allister buscan el segundo lugar que les permitirá definir como locales las próximas dos eliminatorias de playoffs.

En lo que respecta al Torneo Provincial Sub-21, anoche Ferro de Pico se clasificó a la final luego de eliminar a Alvear FBC como visitante. En la ida el Verde ganó 4 a 2 mientras que anoche ganaron los Azules por 2 a 1. Los goles de Alvear FBC fueron de Walter Ibarra (PT 4m) y de Santiago Ponce (PT 35m) mientras que el tanto que valió el boleto a la final lo anotó el arquero Ramiro Tomas en contra (ST 43m) tras un centro de Álbaro Orueta.

Ferro de Pico ahora definirá el título ante All Boys de Santa Rosa que el viernes eliminó a Racing de Castex, luego de igualar 2 a 2 en el Ramón Turnes. En la ida había ganado el equipo santarroseño por 2 a 1.