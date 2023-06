Aprovechando el fin de semana, el flamante dueño del premio The Best podría visitar La Pampa para seguir de cerca una de sus pasiones, el automovilismo. Especialmente el Turismo Carretera, según se especuló en algunos medios nacionales.

En varias entrevistas, además de ser «fierrero», Scaloni expresó su fanatismo por Ford, además de reconocerse como simpatizante de Oscar «Pincho» Castellano, de Omar «Gurí» Martínez y del actual bicampeón de la categoría, Mariano Werner. De hecho, el propio Werner invitó al DT de la Selección a dar una vuelta en su auto.

La fecha para visitar el autódromo de Toay sería perfecta para Scaloni, dado que estará en el país para dirigir a la Selección en la doble jornada de amistosos en el país.

La Scaloneta afrontará el primero de los partidos frente a Panamá, el jueves 23 de marzo en el Monumental de Capital Federal, mientras que el martes 28 el rival será Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en dos presentaciones que servirán para festejar en cancha el título conseguido en Qatar.

Pasión por los fierros

En una entrevista mano a mano con Campeones, Scaloni relató: «Soy un fanático en sí del Turismo Carretera, para mí es la pasión de Argentina, la cultura nuestra de ir a ver las carreras; pasar el finde con la familia, el asado, ir en carpa, en el motorhome, con el auto y la casa rodante enganchada atrás».

Además, agregó: «Yo iba con mi viejo, mi tío y mi hermano. Desde que tenía diez o doce años hasta que llegué a jugar en Primera en Newell’s, iba a todos lados. Soy fanático de Ford de toda la vida».

«Ocho o nueve horas viajando de madrugada para llegar, ver la carrera y pegar la vuelta, porque al otro día había que entrenar. Pero me apasiona, me apasiona… Últimamente no puede ir por todo esto, pero me apasiona», rememoró.