«El premio se fue para La Pampa. Me tiene orgullosa y emocionada», afirmó Rocío Severino, la productora santarroseña que ganó el premio «Lía Encalada» en el rubro Agroindustria. Junto a dos compañeros lleva adelante «Cítricos Pampa», una pyme innovadora a nivel nacional y ese fue uno de los principales motivos por el cual se llevó el galardón.

Ayer se desarrolló la segunda edición de los premios «Lía Encalada» organizado por la asociación civil Mujeres Rurales Argentinas. Cabe destacar que el evento lleva ese nombre en homenaje a la primera mujer que se graduó como Ingeniera Agrónoma. El lugar del encuentro fue la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

A ese lugar llegaron más de 140 mujeres de todo el país que fueron postuladas y nominadas en 14 rubros. Cabe recordar que en la primera edición, la docente Mónica Sainz, de La Adela, fue reconocida en el rubro Educación Rural, mientras que la militante ruralista Lucy de Cornelis, de Winifreda, recibió una mención por su lucha desde el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha.

Nominadas.

Este año las pampeanas nominadas fueron Erika Van Hinke en la categoría Ganadería; la productora es oriunda de la zona rural ubicada entre las localidades de Perú y Unanue. En la categoría Agricultora fue postulada Alicia Repetto de Colonia Barón; Jorgelina Montoya, de Santa Rosa, en la categoría Investigación y Desarrollo; María Celia Vicente, de Colonia Inés y Carlota, en la categoría Ganadería, y Rocío Severino, de Santa Rosa, en la categoría Agroindustria.

Fue Rocío quien logró obtener el galardón y en diálogo con LA ARENA mencionó en primer lugar que se llevó «una sorpresa inmensa» porque no conocía Mujeres Rurales Argentinas. «Es una asociación que trabaja para visibilizar el trabajo en la ruralidad», explicó y destacó que «el trabajo que hacen es inmenso. Estaría bueno que más gente las conozca».

Señaló que las mujeres pampeanas nominadas llegaron el viernes y que ayer, junto a las demás productoras de todo el país, recorrieron lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 11 comenzó el encuentro y allí se presentaron las autoridades, espacio que ocupa la ex decana de la Facultad de Agronomía de la UNLPam e integrante del jurado de los premios, Ana Urioste.

«Entregaron las nominaciones y nos conocimos entre todas. No sabíamos todos los rubros que había ni la cantidad de mujeres que integraban las categorías», afirmó Rocío y contó: «Lloramos mucho porque las historias de vida son muy fuertes».

«Muy reconfortante».

En Agroindustria eran seis las mujeres nominadas y fue Rocío quien lo ganó. «No tenía expectativa, ya me alcanzaba con que nos tuvieran en cuenta y participar. Pero el premio se fue para La Pampa y eso me tiene orgullosa y emocionada», expresó.

«Cuando entregan el premio explican por qué lo ganamos y esas palabras fueron muy reconfortantes. Hicieron un repaso por toda nuestra trayectoria, mencionaron que en ‘Cítricos Pampa’ somos un equipo de trabajo que crecimos en poco tiempo, destacaron el haber sido innovadores, que tenemos franquicias en otras provincias y la posibilidad de exportar a otros países. Que te digan todo eso junto fue muy fuerte», dijo emocionada.

«Estuvo hermoso. Estoy muy feliz porque gané, pero si no hubiera ganado estaría feliz igual porque la experiencia fue muy intensa y la nominación ya es un mimo. Escuchamos historias de mujeres de todo el país; hay mujeres que nunca habían salido de su localidad. Por ejemplo se entregó una mención a una mujer que trabajaba hace 40 años en un galpón de ajo», desarrolló y agregó: «Conocés proyectos, podemos trabajar en conjunto y, en definitiva, es un gran encuentro entre mujeres que se dedican al campo».

Premio e intercambio.

Además de la distinción, Rocío recibió muchos regalos que llevaron representantes de todas las provincias con objetos emblemáticos de cada lugar. Siguiendo esta línea, la ganadora lamentó no haber sido acompañadas por autoridades provinciales. «Solo estaba la UNLPam y la Fundación del Banco de La Pampa que nos gestionó el viaje y preparó los regalos para entregar. Era un evento importante y no ver autoridades no estuvo bueno», señaló.

Asimismo celebró el gran encuentro en la UBA, aseguró que generó contactos para su emprendimiento y que quedaron «súper amigas» con las demás pampeanas nominadas. Finalmente agradeció a Soledad Standler, quien forma parte de Mujeres Rurales Argentinas en La Pampa.

