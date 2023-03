El detenido es un argentino de 35 años, sin antecedentes, que en una de las recientes indagatorias finalmente habló, pero sus dichos no aportaron casi nada a la causa. “Parecía Bart Simpson cuando decía ‘yo no fui, yo no fui’”, comparó una fuente judicial. “Se encerró en una negativa casi infantil”, graficaron desde la Justicia.

Lo cierto es que el imputado no explicó de dónde venía, ni quién le dio la camioneta o por qué la traía. Todos estos interrogantes deberán develarse durante el juicio, instancia a la que el acusado llegaría en condición de detenido.

El control de la Policía Federal Argentina que dio lugar al secuestro de la droga y la detención sucedió el 3 de marzo en el cruce de la ruta nacional 5 y la provincial 1, entre Santa Rosa y Catriló. Fueron incautados unos 105 kilógramos de marihuana que pudieron ser descubiertos gracias a un perro entrenado de la Policía, ya que la droga viajaba oculta en una Chevrolet Montana conducida por el imputado.