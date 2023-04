Por qué echaron a Jey Mammón de la escuela cuando era catequista

Ante la consulta de los panelistas del programa sobre la ex-Casi Ángeles, él respondió: “Divina, lo mismo que ahora, pero toda chiquita. Era hermosa, una muñeca, pero una niña. Estudiaba, pero era catequesis… Jugábamos. Por eso me echaron de todos los colegios”.

Jey Mammón sugirió que otro de los motivos por los cuales lo desvincularon de las escuelas tenía que ver con involucrarse en las situaciones familiares. “Había un chico que los papás supuestamente le pegaban, me quise involucrar en esa historia y bueno… A veces involucrarse termina siendo peor”, reflexionó.

El conductor agregó: “Calculo que el tiempo me cobró esa factura porque eran varios hermanitos, pero no estoy diciendo que haya sido eso. No creo que haya sido por eso, pero esa experiencia no estuvo buena”.

A pesar de que él insistía con el episodio puntual de este niño que sufría violencia familiar, dejó en claro: “Lo que estoy diciendo es que fue hace muchísimo tiempo y que no puedo dar fe de por qué me echaron. Creo que me echaron porque era pésimo catequista porque me iba alejando cada vez más de la religión, era cada vez peor”.