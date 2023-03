Martín Maquieyra, Marcela Colli y Martín Berhongaray se opusieron en Diputados a la extensión de la medida que beneficiará a más de 4.500 pampeanos.

Los diputados nacionales de La Pampa por la oposición votaron en contra del proyecto de moratoria previsional, que permitirá a 800.000 personas acceder a una jubilación sin poseer la cantidad necesaria de aportes. De ese total, 4.569 son pampeanos y pampeanas que podrán acogerse al beneficio.

El diputado nacional del PRO, Martín Maquieyra, afirmó que «las moratorias son un parche a un sistema provisional quebrado. No se tocó el problema de fondo, que es la gran cantidad de informalidad laboral de nuestro país, que provoca que la mitad de los trabajadores no estén registrados». Y agregó que «si no se soluciona el tema de fondo, lo único que se logra con las moratorias es sumar más personas a un sistema contributivo, provocando que cada vez las jubilaciones sean menores para todos los jubilados»,

En tanto, el radical Martín Berhongaray sostuvo que el proyecto de Juntos por el Cambio «daba una prestación proporcional para aquellos que tienen menos de 30 años de aportes y han alcanzado la edad jubilatoria, atendiendo el esfuerzo contributivo de cada trabajador, y eso fue lo que se pretendió votar».

La intención, consideró, «es que no se siga agravando la sustentabilidad del sistema previsional que como se sabe hoy está quebrado y que se sigan perjudicando las actuales jubilaciones que son vergonzosas».

En tanto, Los diputados del Frente de Todos, Varinia Marín y Hernán Pérez Araujo, aportaron para la mayoría de 134 votos que se necesitaban para aprobar el proyecto.

