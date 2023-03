«LOL: Last One Laughing Argentina»: un reparto de estrellas encabezado por Susana Giménez

Redes sociales

La actriz y humorista Charo López reveló cómo fue trabajar con Susana Giménez: “Fue una experiencia increíble, nunca me imaginé que iba a compartir tiempo y espacio con ella jamás, no estaba en mis planes para nada así que fue una sorpresa constante”.

A su vez, Mica Lapegüe añadió que fue “increíble” grabar con la icónica conductora. “Ni bien la vi, me quedé pensando ‘¡Es real!’. Es un flash verla, ya la imagen es impactante. Y conocerla a ella… es muy cercana, muy humana. Es una genia, la amo”, expresó al respecto.

Por su parte, Grego Rosello contó una anécdota de rodaje que involucra a la diva: “Un día me dicen ‘Mañana tenés que desayunar con Susana Giménez en el Four Seasons de México’. Yo dije ‘Bueno, será un desayuno normal’, pero no. Me pusieron varios platos enormes y el cartel con el nombre de cada uno. El mío estaba al lado del de Susana, así que obviamente le saqué una foto. Se la mandé a mi mamá, le dije: ‘¡Estoy desayunando con Susana!’”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Luego fue el turno de Susana Giménez, quien habló con la prensa y reveló tener “muchas expectativas” con el nuevo reality, a la vez que adelantó un poco de qué va su rol en el programa: “Yo soy la jueza. Si alguien se ríe, primero le saco una tarjeta amarilla y si se vuelve a reír, una roja y es echado del concurso”.

C5N

Radicada en Uruguay desde la pandemia, la conductora también contestó qué es lo que más extraña de Argentina: “Extraño mi país, mis casas. También me amarga mucho ver los noticieros, pero no quiero hablar de política”. Y aseguró que Uruguay es “un poquitito caro”. Por último, confesó tener intenciones de volver a la televisión, pero no al teatro. “Al teatro no, a la tele sí, con mi programa. Sería en la segunda mitad del año. Pero es un año político, por eso no sé, no es para mi programa”, aclaró.

De qué trata LOL: Last One Laughing Argentina

La nueva producción de Amazon Prime Video consiste en reunir durante horas a diez humoristas y solo hay una manera de perder el juego: riéndose. El programa se hizo por primera vez en Japón y luego se replicó en países como Australia, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Holanda, Brasil y México. Ahora llega su versión argentina, con la conducción de Susana Giménez y Grego Rosello.

También se suman los reconocidos humoristas como Dan Breitman, Juampi González, Migue Granados, Yayo Guridi, Mica Lapegüe, Charo López, Julián Lucero, Darío Orsi, Martín Rechimuzzi y Lucas Spadafora. Los comediantes participan por un gran premio en pesos que será donado a una Organización No Gubernamental (ONG) seleccionada por el ganador.