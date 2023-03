Tras la ola de robos que sufrieron estudiantes pampeanos radicados en el barrio Nueva Córdoba y el posterior reclamo de los padres y madres para que los jóvenes tengan mayor seguridad, el Gobierno de La Pampa se comunicó con el ministro de Seguridad de Córdoba, Julián López, para que gestione acciones en ese sentido.

El grupo conformado por unos 600 padres y madres alzó su voz el fin de semana para alertar sobre las situaciones de robos que están sufriendo los y las estudiantes pampeanas que viven en Córdoba. Enviaron una carta dirigida al gobernador Juan Schiaretti y al ministerio de Seguridad; y otra al intendente de la ciudad, Martín Llaryora. En ambas demuestran su decepción respecto a las medidas de seguridad y resaltan la inversión económica que realizan las familias para enviar a sus hijos a estudiar.

También juntaron más de 3.000 firmas y ayer por la tarde Nueva Córdoba fue copada por vecinos y vecinas que gritaron “Basta de inseguridad”. Cabe destacar que no solo los pampeanos son las víctimas, desde hace un tiempo vivir en la zona se complicó por la innumerable cantidad de robos en modalidad “piraña”, “mecheras”, con armas blanca y de fuego. Los y las delincuentes buscan pequeños objetos y hasta han ingresado a departamentos para desvalijarlos.

Ante esta situación, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, se comunicó con su par en Córdoba, Julián López, para transmitir su “preocupación” por la problemática. Según indicaron fuentes de Casa de Gobierno a este diario, Di Nápoli le pidió que “gestione acciones” para evitar los arrebatos y se puso a disposición para continuar con el diálogo.

También aseguraron que el ministro viajará en la semana para concretar una reunión con López.

Por su parte, la directora de Casa de La Pampa en Córdoba, Buenos Aires y Bahía Blanca, Yamila Mustafá, mantuvo una reunión vía Zoom con la mamá de una de las damnificadas, Claudia Tévez. “Le manifestamos toda nuestra preocupación”, señaló Mustafá en diálogo con este diario.

Destacó que la institución cuenta con un gabinete jurídico y que recibieron a varios estudiantes que fueron víctimas de robos y la abogada los asesoró sobre cómo realizar la denuncia.

Acompañamiento.

Mustafá indicó que la Casa de La Pampa “tiene como función acompañar a los estudiantes que estén estudiando en Córdoba. Tenemos beneficios al momento de enviar una encomienda que no es barata, contamos con cuatro psicólogas, una abogada, un kinesiólogo y ahora incorporamos una sala de enfermería. Los servicios que brindamos son porque los jóvenes han demandado y nosotros lo hemos incorporado”. Y comentó que la mamá Claudia Tévez le señaló que el grupo de padres y madres tiene varias propuestas para mejorar el acompañamiento.

“La Casa está abierta para todos los estudiantes y los padres están muy agradecidos. Entendemos que es todo un desafío, sobre todo para los ingresantes, ir a una ciudad más grande con gente que no conocen”, finalizó.

Víctima.

Claudia Tévez y su hija de 22 años, que estudia Arquitectura, fueron víctimas de un robo. Llegaron el fin de semana a la ciudad y se encontraron con que su departamento estaba desvalijado. “No fuimos los únicos. Ayer (por el domingo) me dijeron que fueron tres los departamentos desvalijados y no todos en el mismo edificio, pero llama la atención que en estas zonas antes no ocurrían”, relató en Radio Noticias y alarmó al decir que “en seis días hubo nueve personas pampeanas que fueron víctimas de robos”.

Se quejó del accionar judicial porque “no hubo peritos que levantaran huellas” y comentó que “cuando llamamos a la Policía, no tienen todos los elementos para poder cubrir un robo”. A su vez, se reunirán con el administrador del edificio “porque hay muchas cosas que no concuerdan porque hay que tener tres llaves para poder ingresar”.

Por último lamentó que “los chicos tienen temor a andar en la calle y los padres estamos muy lejos. Es muy difícil para los padres transmitirle tranquilidad y solo decirles ‘si te pasa, entregá lo que tengas’. Eso está naturalizado en Argentina, pero no podemos naturalizar eso”.

¿La causa es el narcotráfico?

Robos de celulares, carteras, mochilas, computadoras, departamentos desvalijados. Las modalidades son variadas, pero resaltan los ataques “pirañas” o “mecheras”, y casi siempre los y las delincuentes son menores. El diario cordobés La Voz resalta que los vecinos de distintos barrios decidieron marchar para pedir mayor seguridad. “Necesitamos frenar los hechos de inseguridad antes de que maten a un vecino”, afirmaron.

Tras los reclamos, el 2 de marzo fue desplazado el jefe de Seguridad Capital, comisario mayor Cristian Raúl Moreno, y cambiaron los subdirectores generales de Seguridad de la zona norte y sur. Si bien el fin de semana pasado la Policía detuvo a una banda de más de 20 personas, casi todos menores, los robos “piraña” volvieron a registrarse en Nueva Córdoba.

Los vecinos explicaron a La Voz que desde el final de las restricciones por la pandemia, en los barrios se registran delitos de manera casi cotidiana. En algunas zonas, el fenómeno está vinculado con el dominio territorial del narcotráfico. Una mujer contó que su hijo participó de un robo de modalidad “piraña” y advirtió que la Nueva Córdoba está “copada por los narcotraficantes” y que la “banda del Parque (Sarmiento)” estaría integrada por chicos muy jóvenes y adolescentes del cuadrante sur de la ciudad.

Fuente La Arena