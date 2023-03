El senador Daniel Bensusán recibió al titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna. En el encuentro abordaron detalles del Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, promoviendo una serie de cambios, apuntando a la autarquía del organismo.

“El INDEC tiene una importancia sustancial en la definición de estrategias económicas y sociales para nuestro país, y por supuesto que para nuestras provincias. Por eso estamos abiertos a realizar aportes para garantizar la trasparencia, responsabilidad y fiabilidad de los datos que emanen de sus estudios”, dijo el legislador.

Bensusán coincidió con la necesidad de “regular la planificación y producción de estadísticas oficiales, la realización de censos y la organización de servicios estadísticos”, tal como lo plantea el proyecto.

“Nuestra visión es la de un INDEC que realmente aporte datos a las administraciones provinciales y municipales que contemplando los requerimientos regionales, para luego enriquecer políticas locales. La idea de conformar un Sistema Estadístico Nacional puede ir en ese sentido”, añadió.

Conocer para decidir.

Por su parte, Lavagna detalló que “esto tiene que ver con la autonomía para todo el trabajo que se hace en base al sistema estadístico nacional. Es un trabajo muy importante, no solo para nación sino en los trabajos posteriores para hacer con las provincias. Al reforzar el sistema, fortalecemos el sistema de como obtenemos y procesamos esa información que se usa para la toma de decisiones”.

“Lo que no se mide, no se conoce. Y lo que no se conoce, no se puede corregir. Fortalecer el sistema estadístico nacional, tanto el INDFEC como las direcciones provinciales de estadísticas termina significando mejores elementos para decidir”, concluyó el funcionario nacional.

Detalles del proyecto

La iniciativa busca regular la planificación y producción de estadísticas oficiales, la realización de censos y la organización de servicios estadísticos.

En este sentido, que las entidades productoras de estadísticas deberán regirse. Estos principios son los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Propone la creación de un Sistema Estadístico Nacional (SEN). El mismo es entendido como un conjunto de entidades que tienen por finalidad la producción, elaboración y difusión de estadísticas oficiales que describan de manera representativa los fenómenos económicos, demográficos, sociales y ambientales del país.

El SEN tendrá funciones de coordinación de las actividades estadísticas que realicen las entidades que lo integran, y se encontrará conformado por el INDEC, dependencias de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional que desarrollen actividades relacionadas con servicios estadísticos, oficinas del Sector Público Provincial Municipal y CABA que desarrollen actividades relacionadas al servicio estadístico. El INDEC será el ente rector.

El INDEC se transformaría en un ente descentralizado y autárquico, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionando en la órbita del Ministerio de Economía

Fuente La Arena