La causa por el envenenamiento del policía Gabriel páez Albornoz tuvo un revés para la víctima en una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial de Santa Rosa. El abogado de Páez Albornoz pidió la detención de Yanina Coronel, su ex pareja y acusada por tentativa de homicidio, pero el juez Carlos Besi no hizo lugar al pedido.

La fiscalía, por su parte, no acompañó el pedido de la querella y solicitó que la acusada continuara en libertad hasta que se analicen las pruebas presentadas.

Para la defensa de Coronel, las pruebas presentadas por la abogada del policía no fueron confiables: son capturas de llamadas supuestamente de la acusada a través de un teléfono distinto al suyo, lo que violaría la orden de restricción y por ello solicitaban la detención.

Si bien la audiencia de reexamen de medida de coerción fue por la causa caratulada como «tentativa de homicidio calificado doblemente agravado», donde Páez Albornoz es la víctima, se mezclan varias cuestiones con otra causa derivada, los distintos tipos de violencia que el policía ejercía sobre su ex pareja y su hijo, y por la Páez Albornoz tiene una tobillera para cumplir una orden de restricción.

Días atrás, Coronel denunció «violencia económica» por parte de Páez Albornoz, luego que se lo notificara que le embargarían el sueldo por incumplir el acuerdo de alimentos.

Además, pidió la tenencia de su hijo y que su expareja se hiciera cargo de los costos de su abogada en el juicio.

Para la defensa de Coronel, la decisión de la justicia de Familia de embargar el sueldo del policía generó la reacción del acusado, ahora en la causa penal que lo tiene como víctima.

La querella pidió la detención de la acusada por realizar llamadas a la víctima, aunque los teléfonos indicados no corresponden a Coronel ni se indica que sea su voz la que llama.

«Mi defendida estuvo con prisión domiciliaria, en libertad con restricciones y siempre cumplió don lo dispuesto por la justicia. Una vez por semana concurre a firmar en Fiscalía, cosa que cumple a rajatabla y desde noviembre de 2021está en libertad. ¿Por qué querría ella comunicarse con Páez Albornoz?», se preguntó la abogada de Coronel durante la audiencia, cuestionando la veracidad de las supuestas llamadas recibidas por el policía.

«Hace 15 días se entera que le va a entrar un embargo y a partir de ahí empiezan dimes y diretes. En cuanto a las llamadas, no está probado que se hayan realizado desde el teléfono de mi defendida», agregó al abogada. En las llamadas mencionan a una persona que no tiene ninguna relación con Páez Albornoz, que habría llamado y que, según la denuncia, «sería la voz de la ex mujer de Páez Albornoz.

«Hablan de una voz femenina, pero no hay cotejo de voz. La señora Coronel viene cumpliendo con todo lo que se le ha indicado, mientras Páez Albornoz lleva una tobillera por los incumplimientos y el aparato le suena constantemente a mi defendida. En síntesis, esas llamadas no existieron, las capturas no son creíbles y solicito que no se haga lugar al pedido de la querella», añadió la defensora de Coronel.

«Páez Albornoz no es ninguna víctima: se le inicio una causa en Familia, nunca se presentó y un año y medio después se presenta porque le tocan el bolsillo.

En tanto, la fiscalía encabezada por Oscar Cazenave, no acompañó el pedido de la querella y solicitó que se mantenga la situación de libertad actual de la acusada, mientras se analizan las pruebas presentadas.

Cabe recordar que el policía tiene varias denuncias por romper la restricción, no sólo por acercarse a su ex y al hijo que tienen en común y por intentar atropellarla, entre otras, sino también a través de su hermana, quien le escribe por chat de una red social a Coronel, supuestamente para saber cómo están ella y el niño.

