La inauguración se hará en el marco del acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El parque cumple las veces de un ámbito natural de congregación, de reunión, de reflexión, para tomar contacto con el recuerdo en la memoria de las víctimas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, explicó que el lugar tiene el sentido de establecer el espacio, el ámbito donde erigir el monumento de Los Pilares, pero al mismo tiempo está pensado como un camino para que las personas que lo visitan puedan hacer un recorrido histórico del período más oscuro de la historia, no sólo pampeana, sino argentina del terrorismo de Estado.

“Es por eso que la atraviesan calles laterales con placas informativas e intervenciones que de manera temporaria se vayan haciendo en las mismas. De modo tal, que los propósitos y objetivos pensados en el proyecto tienen que ver con una idea de rendir un sentido homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, dar garantías de no repetición, reparar ese daño provocado no sólo a las víctimas, sino a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo, para constituirse en ese ámbito de reunión, donde la sociedad santarroseña, en particular y pampeana en general puedan convocarse y reunirse a los fines no sólo de recordar el pasado, si no para dar las luchas del presente y del futuro”, dijo.

De este proyecto impulsado por el Gobierno de La Pampa desde la Subsecretaría de DDHH fueron parte la Secretaría de Cultura y el Ministerio Obras Públicas. En el asesoramiento y definición del proyecto participaron organismos y asociaciones civiles como el Movimiento Pampeano por los DDHH, la Liga Argentina por los DDHH, la UNLPam, Patrimonio Cultural de la Provincia y del Colegio de Arquitectos de la Provincia.